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Ljeto je ljepše kada ne brojiš gigabajte

Ljeto je ljepše kada ne brojiš gigabajte

Izvor Promo
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Duple gige uz Dopuna Start paket

Duple gige uz Dopuna Start paket Izvor: m:tel

Najljepši ljetni trenuci rijetko ostanu samo uspomena. Oni završavaju u galeriji tvog telefona, na društvenim mrežama, u video pozivima s prijateljima ili kao omiljena plejlista koja te prati u svakom trenutku. Fotografije, video zapisi, muzika, aplikacije i sadržaji koje svakodnevno koristiš postali su dio tvojih navika, a stabilna internet veza omogućava ti da u njima uživaš slobodno, bez razmišljanja koliko ti je interneta ostalo.

Upravo zato m:tel Dopuna Start paket sada donosi duple gigabajte. Za 20 KM umjesto 30 GB, sada dobijaš čak 60 GB mobilnog interneta u m:tel mreži, 5 GB interneta u romingu u zemljama Zapadnog Balkana i 2 KM na računu. Bonusi važe 15 dana, a nakon toga broj možeš dopuniti bilo kojom dodatnom tarifnom opcijom.

Više gigabajta znači više slobode. Slobodu da objaviš svaki kadar koji vrijedi podijeliti, da bez prekida slušaš omiljene podkaste ili muziku, gledaš video sadržaje, koristiš navigaciju, radiš na daljinu ili jednostavno ostaneš u kontaktu s ljudima koji su ti važni.

Dopuna Start paket je odličan izbor i za posjetioce Bosne i Hercegovine kojima je potrebna pouzdana mobilna konekcija tokom boravka, jer je dostupan na svim m:tel prodajnim mjestima i kod ovlašćenih posrednika širom zemlje.

Promotivna ponuda traje do kraja septembra, zato iskoristi priliku da ovog ljeta dobiješ više interneta po istoj cijeni i uživaš u svakom trenutku bez ograničenja.

Za više informacija o Dopuna paketima pozovi 066 10 10 10.

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m:tel

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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