Korporativno volontiranje s ljubavlju

Više od običnog partnerstva – m:tel i Nova generacija - decenija ljubavi, podrške i zaštite za djecu i mlade dobila je svoj novi, šareni nastavak kroz volonterski dan zaposlenih.

Izvor: m:tel PR

Kada se spoje društvena odgovornost, iskrena empatija i timski duh, običan beton postaje platno za igru i učenje. Zaposleni kompanije m:tel proveli su inspirativan volonterski dan u Dnevnom centru Udruženja "Nova generacija", ostavljajući trajan trag u odrastanju korisnika ovog centra.

Zajedno sa djecom o kojoj ovaj centar brine, vrijedni volonteri su zasukali rukave i bojama potpuno transformisali betonski dio dvorišta. Dosadašnji prostor pretvoren je u živopisnu oazu koja će mališanima služiti za svakodnevnu igru, ali i za učenje. Svaki oslikani detalj pažljivo je osmišljen da ima edukativni karakter. Kroz kreativni zajednički rad i smijeh, sivi beton je oživio: oslikane su edukativne „školice“, slikoviti prikazi strana svijeta, kao i azbuka i brojevi utkani u vesele ilustracije cvijeća i životinja. Dvorište je na ovaj način postalo učionica na otvorenom, gdje se znanje stiče kroz igru.

Ova akcija nije tek usputni projekat, već nastavak jedne duboke i čvrste veze. Kompanija m:tel već punih 10 godina u kontinuitetu stoji iza Plavog telefona, jedinstvene savjetodavne linije za djecu i mlade, koja godinama pruža ruku spasa i utjehe onima kojima je to najpotrebnije, a u posljednje dvije godine saradnja se proširila podrškom i ključnim servisima, odnosno platformi „Štit nove generacije“ ovog udruženja.

Iz Nove generacije ovoga dana su poručili da im podrška kompanije m:tel neizmjerno znači.

"Oni su prvi prepoznali važnost usluge Plavi telefon, a onda kada smo uveli našu platformu za donacije 'Štit nove generacije' odmah su uskočili i priključili se da budu partneri i na tom putu. To nama znači, između ostalog, i što time postavljaju primjer kako velike kompanije mogu da budu društveno odgovorne, a uliva povjerenje i drugim kompanijama u naš rad. Zaista su sjajni partneri sa kojima je veliko uživanje i lakoća sarađivati i raditi. Ovo dvorište će najbolje oslikati i pokazati koliko nam je lijepo na tom zajedničkom putu", rekla je Mirjana Galić iz Udruženja "Nova generacija".

Na upit kako bi opisali ovu akciju u samo tri riječi, zaposleni iz kompanije m:tel su rekli: "Najljepši radni dan!"

Volonterski dan je pokazao da podrška m:tel-a nisu samo donacije, već i živa riječ, zajedničko vrijeme i konkretna djela, a dvorište Dnevnog centra sada sija novim sjajem, spremno za djecu koji će kroz igru učiti slova, brojeve i svijet oko sebe, znajući da iza njih stoji prijatelj na kojeg uvijek mogu računati.