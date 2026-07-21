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Nova klima za vaš dom - Tesla i TCL modeli uz poklon vaučer

Nova klima za vaš dom - Tesla i TCL modeli uz poklon vaučer

Autor m:tel
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Uz odabrane klima uređaje iz m:tel ponude poklon Petrol vaučer do 80 KM!

klima uređaji iz m:tel ponude poklon Petrol vaučer do 80 KM! Izvor: m:tel

Savremena klima nudi mnogo više od prijatne temperature - tih rad, manju potrošnju energije, pouzdano grijanje tokom hladnih dana i jednostavno upravljanje, čak i kada niste kod kuće.

To su sve dobri razlozi da izaberite Tesla i TCL inverter klime iz m:tel ponude i uživate tokom cijele godine. Od kompaktnih modela za manje stanove do snažnijih uređaja za veće domove, pronađite rješenje koje savršeno odgovara vašem prostoru.

Svi uređaji dolaze sa garancijom, a za klima uređaje je važno da montažu obavi ovlašćeni servis, kako bi vam garancija bila validna i kako bi klima radila optimalno.

U posebnoj ponudi, do 10. avgusta ove godine, uz odabrane klima uređaje dobićete i poklon vaučer za gorivo u vrijednosti do 80 KM, koji možete iskoristiti na Petrol benzinskim stanicama. Poklon vaučer biće vam isporučen u roku od 30 dana od kupovine.

Uz m:tel pakete po vašoj mjeri, uživajte u savremenoj tehnici koja štedi i energiju i vrijeme.

Za više informacija posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto ili pozovite 0800 50 000.

(m:tel)

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Tagovi

m:tel klima uređaj

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