Odbrojavanje je počelo: Pripremite se za novi Galaxy Unpacked

Registrujte se za Unpacked prenos i ostvarite priliku za uštedu i poklon

Izvor: Samsung

Budite dio Galaxy spektakla! Pratite uživo Galaxy Unpacked na www.samsung.ba, 22. jula od 15.00 časova, i među prvima otkrijte novu generaciju mobilne tehnologije.

Prije početka prenosa registrujte se za Galaxy Unpacked događaj i ostvarite pravo na pogodnosti u pretprodaji - uštedite 200 KM pri kupovini modela od 512 GB ili 100 KM pri kupovini modela od 256 GB. Registracijom ostvarujete pravo i na poklon tokom pretprodaje - Samsung adapter za punjenje od 45 W.

Najveće Samsung inovacije i ove godine biće u fokusu tehnološkog svijeta. Ne propustite novi Galaxy Unpacked.

*Pravo na poklon ostvaruje se uz uslov registracije za praćenje Galaxy Unpacked događaja, kupovinom uređaja koji su predmet ove promocije i registracijom na samsung.ba do 30.9.2026. Dodatne detalje promocije potražite na samsung.ba.