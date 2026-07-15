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Odbrojavanje je počelo: Pripremite se za novi Galaxy Unpacked

Odbrojavanje je počelo: Pripremite se za novi Galaxy Unpacked

Izvor Promo
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Registrujte se za Unpacked prenos i ostvarite priliku za uštedu i poklon

Odbrojavanje je počelo: Pripremite se za novi Galaxy Unpacked Izvor: Samsung

Budite dio Galaxy spektakla! Pratite uživo Galaxy Unpacked na www.samsung.ba, 22. jula od 15.00 časova, i među prvima otkrijte novu generaciju mobilne tehnologije.

Prije početka prenosa registrujte se za Galaxy Unpacked događaj i ostvarite pravo na pogodnosti u pretprodaji - uštedite 200 KM pri kupovini modela od 512 GB ili 100 KM pri kupovini modela od 256 GB. Registracijom ostvarujete pravo i na poklon tokom pretprodaje - Samsung adapter za punjenje od 45 W.

Najveće Samsung inovacije i ove godine biće u fokusu tehnološkog svijeta. Ne propustite novi Galaxy Unpacked.

*Pravo na poklon ostvaruje se uz uslov registracije za praćenje Galaxy Unpacked događaja, kupovinom uređaja koji su predmet ove promocije i registracijom na samsung.ba do 30.9.2026. Dodatne detalje promocije potražite na samsung.ba.

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Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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