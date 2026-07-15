Ključevi Volkswagen T-Roca uručeni dobitnici m:tel nagradne igre „Nikad lakše do auta“

50.000 korisnika aktiviralo uslugu „Račun na mail“

Izvor: m:tel PR

Uručenjem ključeva automobila Volkswagen T-Roc završena je velika nagradna igra kompanije m:tel „Nikad lakše do auta“. Ključeve glavne nagrade dobitnici Vlatki Maleš uručila je generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan.

Veliko interesovanje za nagradnu igru pokazalo je gotovo 50.000 m:tel korisnika koji su aktivirali uslugu „Račun na mail“ i tako stekli pravo učešća. Nagradna igra trajala je od 1. aprila do 1. jula, a dobitnica glavne nagrade izvučena je na završnom izvlačenju održanom 3. jula u Tržnom centru „Delta Planet“ u Banjaluci.

„Mnogi se pitaju da li mi zaista uručujemo automobile i druge nagrade, jer su uvereni da se nagradne igre nameštaju. Zato nam je posebno drago kada možemo da podelimo ovakve trenutke i pokažemo da nagrade odlaze u ruke stvarnih korisnika. Tokom trajanja nagradne igre, gotovo 50.000 korisnika prešlo je na uslugu 'Račun na mail', čime su sebi omogućili jednostavnije i praktičnije plaćanje računa, a zajedno sa nama napravili i mali, ali važan korak ka očuvanju životne sredine. Ovakve aktivnosti nastavićemo i u budućnosti”, izjavila je generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan.

Dobitnica glavne nagrade Vlatka Maleš iz Banjaluke, nije krila sreću i zadovoljstvo zbog osvojenog automobila. „Tek nakon četvrtog SMS-a kojim je m:tel podsjećao korisnike na nagradnu igru i uslugu, odlučila sam učestvovati, tj. preći na uslugu 'Račun na mail' i sebi olakšati plaćanje računa. Na mogućnost osvajanja nagrade nisam ni pomislila. Nakon što su mi saopštili da sam dobila glavnu nagradu samo sam rekla - nije mi do šale!”

Pored glavne nagrade - automobila Volkswagen T-Roc, u finalnom izvlačenju dodijeljena su i dva vrijedna pametna telefona. Tokom trajanja nagradne igre svake sedmice dodjeljivale su se i sedmične nagrade, a ukupno je nagrađeno 39 korisnika.

Kompanija m:tel nastavlja sa razvojem savremenih digitalnih usluga i kreiranja pogodnosti za svoje korisnike, a nagradna igra „Nikad lakše do auta” bila je još jedna prilika da se korisnici nagrade i dodatno promovišu praktična digitalna rješenja, poput usluge „Račun na mail“, koja omogućava jednostavan, siguran i ekološki odgovoran način prijema računa.