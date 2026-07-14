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Osvježite ljeto uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude

Osvježite ljeto uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude

Izvor Promo
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Moderne klime za vaš dom

Osvježite ljeto uz Tesla i TCL klime iz m:tel ponude Izvor: m:tel

Obezbijedite svježinu vašeg doma i pripremite se za zimu uz Tesla i TCL inverter klima uređaje iz m:tel ponude. Izdvajamo vam tri pouzdana klima uređaja za ugodnu temperature tokom cijele godine.

Tesla TT34TP91-1232IHWT nudi odličan odnos cijene i kvaliteta. Energetski efikasan rad, Wi-Fi upravljanje, praktične funkcije poput I Feel i Self Clean, kao i mogućnost grijanja pri veoma niskim spoljnim temperaturama, pružaju visok nivo komfora tokom cijele godine.

TCL BreezeIN TAC-12CHSD/UG11V3AH donosi visok nivo komfora zahvaljujući inovativnoj Gentle Breeze tehnologiji koja raspršuje vazduh kroz posebne mikrootvore, pružajući prijatno hlađenje bez direktnog strujanja vazduha. Napredna tehnologija za optimizaciju potrošnje energije čini ovaj model odličnim izborom za svaki dom.

TCL TAC-18CHSD/ZG41IH predstavlja odlično rješenje za efikasnu klimatizaciju većih prostorija. Snažne performanse i pametne funkcije omogućavaju brzo postizanje željene temperature i jednostavno upravljanje.

Izaberite model koji najbolje odgovara vašem prostoru. Idealna temperatura je na dohvat ruke uz m:tel pakete i na mjesečne rate!

Za više informacija o Tesla i TCL klima uređajima posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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