Završene 16. Sportske igre mladih BiH: m:tel nastavlja dugogodišnju podršku mladim sportistima

Veliko finale u Sarajevu okupilo 1.700 mladih sportista iz 54 grada u BiH

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel i ove godine bila je dio Velikog finala Plazma Sportskih igara mladih, potvrđujući dugogodišnju podršku najvećoj sportskoj manifestaciji za djecu i mlade u Bosni i Hercegovini.

Veliko finale održano je u Sarajevu i okupilo oko 1.700 finalista - pobjednika regionalnih i polufinalnih takmičenja u deset sportskih disciplina. Tokom 16. sezone Sportskih igara mladih u takmičenjima je učestvovalo više od 75.000 djece iz 54 grada širom BiH.

Finalnom utakmicom u malom fudbalu završene su 16. Sportske igre mladih BiH a osvajači zlatnih medalja predstavljaće BiH na Međunarodnom finalu Sportskih igara mladih u Splitu.

Predstavnici kompanije m:tel učestvovali su u svečanoj ceremoniji dodjele medalja najboljim mladim sportistima, čestitajući finalistima na sportskom duhu, zalaganju i ostvarenim rezultatima.

Podrškom Sportskim igrama mladih, kompanija m:tel nastavlja da podržava projekte koji promovišu sport, prijateljstvo, fer-plej i zdravo odrastanje, vjerujući da upravo djeca i mladi predstavljaju najveću vrijednost svakog društva.