Snaga, stil i tarifa koja pokriva sve: iPhone 17 Pro serija i m:tel Travel tarifa

Premijum telefoni, bezbrižna komunikacija i sigurnost na svakom putovanju

Izvor: m:tel

Sa naprednim tehnologijama i aluminijumskim unibody dizajnom koji maksimalno iskorištava performanse, kapacitet baterije i izdržljivost, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max predstavljaju vrhunac Apple inovacija za korisnike koji od svog pametnog telefona očekuju apsolutni maksimum.

Bilo da fotografišete, snimate ili koristite najzahtjevnije aplikacije, iPhone 17 Pro serija pružiće vam brzinu, vrhunsku AI podršku i profesionalne mogućnosti koje omogućuju moćni A19 Pro čip, Apple Intelligence i napredni Pro Fusion sistem kamera.

Izaberite iPhone 17 Pro koji lako staje u vaš džep, ili oslobodite puni potencijal uz iPhone 17 Pro Max sa velikim ekranom od 6,9 inča i najdužim trajanjem baterije do sada.

Izvor: m:tel

Upotpunite svoje iPhone 17 Pro iskustvo sa AirPods 4 slušalicama. Uz udobniji dizajn, bogatiji zvuk, snažnije basove i aktivno poništavanje buke, svaki ton zvuči jasnije i prirodnije.

Sve ove uređaje potražite u m:tel ponudi uz preporučenu Travel Evropa tarifu za neograničene razgovore, 60 GB mobilnog interneta i 1 GB roaming interneta u Evropi, kao i putno zdravstveno osiguranje, uključeno u pretplatu po prvi put na tržištu BiH.

Na svakom novom putovanju neka uz vas budu vrhunski Apple telefon i m:tel Travel tarifa!

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(m:tel)