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Dopuna Start paket: duple gige za ljeto bez granica

Dopuna Start paket: duple gige za ljeto bez granica

Izvor Promo
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Šta bi radio sa duplo više interneta? Gledao serije i filmove u pauzama između putovanja? Slušao muziku na putu kroz gradove i prirodu? Ili dijelio svoje doživljaje bez razmišljanja o potrošnji?

Dopuna Start paket: duple gige za ljeto bez granica Izvor: m:tel

Sada možeš sve to, pa i više. U novom Dopuna Start paketu od 20 KM, umjesto dosadašnjih 30GB sada dobijaš čak 60GB mobilnog neta u m:tel mreži, uz dodatnih 5GB interneta u romingu u zemljama Zapadnog Balkana i 2 KM na računu. Bonusi važe 15 dana, a nakon toga dopuniti se možeš bilo kojom dodatnom tarifnom opcijom.

Bilo da strimuješ, radiš onlajn, učiš, igraš igrice, dijeliš internet s drugim uređajima ili dijeliš video i slike sa putovanja u realnom vremenu, uz novi m:tel Dopuna Start paket imaš prostora za sve šta želiš da radiš. I sve to po istoj cijeni. Bez ugovora, bez obaveza i bez ograničenja.

Paket je dostupan na m:tel prodajnim mjestima i kod posrednika širom Bosne i Hercegovine, što ga čini idealnim izborom i za turiste koji dolaze u BiH i žele pouzdanu mobilnu konekciju tokom cijelog boravka.

Promotivna ponuda traje do kraja septembra.

Iskoristi priliku i uzmi maksimum od svog m:tel Dopuna broja i mobilnog interneta, jer sada dobijaš duplo.

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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