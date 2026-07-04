Račun na mail Vlatki iz Banjaluke donio novi automobil

Izvučeni dobitnici glavnih nagrada u okviru m:tel nagradne igre „Nikad lakše do auta“

Izvor: m:tel

Kompanija m:tel je u petak 3. jula, u Tržnom centru Delta Planet u Banjaluci organizovala završno izvlačenje nagradne igre „Nikad lakše do auta”, u okviru koje su korisnici imali priliku da osvoje vrijedne nagrade, uključujući i glavnu nagradu – automobil Volkswagen T-Roc.

Nagradna igra trajala je od 1. aprila do 1. jula, a u njoj su učestvovali m:tel korisnici sa teritorije Republike Srpske koji su u tom periodu aktivirali uslugu Račun na mail.

U finalnom izvlačenju, uz pomoć gostiju – glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske Anđele Tasić, rukometašice RK Borac Sandre Đurašinović i košarkašice KK Orlovi Maše Grubešić, izvučeni su dobitnici glavnih nagrada.

Glavnu nagradu - automobil Volkswagen T-Roc osvojila je Vlatka Maleš iz Banjaluke.

Izvor: m:tel PR

Mobilni telefon Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (12/256 GB, Titanium Black) osvojila je Miroslava Tambur iz Bijeljine.

Izvor: m:tel PR

Mobilni telefon Pixel 10 Pro XL (512 GB, Obsidian) osvojila je Svetlana Panić iz Bijeljine.

Izvor: m:tel PR

Tokom trajanja nagradne igre svake sedmice dodjeljivale su se i sedmične nagrade – mobilni telefoni, televizori, pametni satovi i drugi atraktivni uređaji.

Kompanija m:tel zahvaljuje svima na učešću, a dobitnicima na osvojenim nagradama.

Ova nagradna igra još jednom potvrđuje opredijeljenost kompanije m:tel ka razvoju digitalnih servisa i promociji pametnih i odgovornih rješenja, poput dostave računa putem e-maila.