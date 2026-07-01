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Utakmica SAD i BiH u direktnom prenosu na Arena Sport 1

Utakmica SAD i BiH u direktnom prenosu na Arena Sport 1

Izvor Promo
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Gledajte na m:tel TV platformama

Fudbal-Foto (1).jpg Izvor: Depositphotos

Na Svjetskom prvenstvu u fudbalu do 4. jula igraju se utakmice nokaut faze, odnosno šesnaestine finala. Puni stadioni, navijanje, kvalitetne utakmice i dobra organizacija, glavne su karakteristike 23. po redu prvenstva koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

SAD i Bosna i Hercegovina sastaju se u noći sa srijede na četvrtak od 02.00 časa po našem vremenu u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Direktan prenos moći ćete da pratite na Arena Sport 1 TV kanalu. Domaćin nosi teret velikih očekivanja i imperativa prolaska dalje, dok će bh. fudbaleri tražiti svoju šansu za mjesto među 16 najboljih.

Gledajte najbolje sportske sadržaje putem m:tel IPTV-ja, m:SAT-a i MOVE TV-a bilo gdje u BiH. Očekuju nas dobre utakmice, jer najbolji sport definitivno se igra na Arena Sport kanalima!

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Arena Sport m:tel

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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