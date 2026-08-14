Sumnjate da vam neko prati telefon? Ukucajte ove kodove i saznajte šta se dešava

Pametni telefon danas čuvaju ogroman dio našeg digitalnog života, od privatnih poruka i fotografija do podataka o lokaciji, nalozima i plaćanjima.
Zato nije čudno što se mnogi pitaju kako mogu da provjere da li neko neovlašćeno pristupa njihovom telefonu ili komunikaciji. Usporavanje uređaja, brzo pražnjenje baterije, nepoznate aplikacije ili neuobičajena aktivnost na nalozima mogu biti razlog da detaljnije provjerite telefon. Ipak, nijedan od ovih znakova sam po sebi ne znači da vas neko prati ili da je uređaj hakovan.
Postoje i kodovi koji mogu da provjere određena podešavanja telefona, odnosno da pokažu da li su pozivi i drugi servisi preusmjereni. Evo šta treba da znate.
Ko bi mogao da prati telefon?
Razlozi za neželjeno praćenje mogu biti različiti. Kao potencijalne rizike izvori navode osobe iz korisnikovog okruženja koje žele da prate komunikaciju ili kretanje, sajber kriminalce zainteresovane za krađu ličnih podataka, ali i neovlašćene osobe ili organizacije. Zbog toga je važno da obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje telefona i naloga.
Ovo mogu biti znaci da nešto nije u redu
Nekoliko stvari može biti razlog za dodatnu provjeru:
- baterija se brzo prazni ili se telefon zagrijava kada ga ne koristite
- telefon je sporiji nego ranije ili se često restartuje
- tokom poziva čujete neobične zvukove, poput odjeka ili statičkog šuma
- na društvenim mrežama ili imejl nalozima primjećujete aktivnosti koje niste sami napravili
- na telefonu se pojavljuju aplikacije kojih se ne sjećate
- potrošnja mobilnih podataka je neuobičajeno velika
- telefon se teško gasi ili ostaje uključen kada pokušate da ga isključite
Ako primijetite više ovakvih znakova, ima smisla detaljnije provjeriti uređaj, aplikacije i podešavanja naloga.
*Ukucajte #21# i provjerite preusmjeravanje
Jedan od poznatijih kodova je *#21#. On prikazuje status preusmjeravanja različitih usluga, odnosno da li su pozivi, poruke ili podaci podešeni tako da se prosljeđuju na drugi broj ili adresu.
Ako se prikaže da je neka usluga preusmjerena, a vi to niste sami podesili, provjerite o čemu je riječ. Važno je, međutim, da se ne paniči samo zato što se pojavio neki broj, preusmjeravanje može biti povezano i sa uslugama mobilnog operatera, poput govorne pošte.
*#62# pokazuje šta se dešava kada niste dostupni
Kod *#62# odnosi se na preusmjeravanje poziva kada telefon nije dostupan. Ako se pojavi broj, to ne mora da znači da vas neko prisluškuje. Često je u pitanju broj povezan sa govornom poštom ili drugom uslugom operatera. Ako broj ne prepoznajete, najbolje je provjeriti sa svojim operaterom kome pripada.
Na SmartLife tekstu iz 2020. godine navodi se i da se preusmjeravanja mogu isključiti kroz podešavanja poziva, u dijelu za dodatne usluge i preusmjeravanje poziva.
##002# može da poništi preusmjeravanja
Ako želite da poništite aktivna preusmjeravanja, postoji i kod ##002#. Prema navedenim izvorima, ovaj kod automatski poništava sva preusmjeravanja poziva. Posebno se pominje kao korisna provjera pred putovanje u inostranstvo, kako bi se izbjegle neželjene naplate povezane sa preusmjeravanjem.
*#06# otkriva IMEI telefona
Kod *#06# nema veze sa prisluškivanjem, ali je veoma koristan za bezbjednost uređaja. On prikazuje IMEI broj, odnosno jedinstveni identifikator mobilnog telefona. Ako izgubite telefon ili vam ga neko ukrade, ovaj broj može biti važan prilikom prijave i identifikacije uređaja.
Ako imate telefon sa dvije SIM kartice, mogu da se prikažu dva IMEI broja. Dobro je da IMEI sačuvate na bezbjednom mjestu, umjesto da se oslanjate na to da ćete kasnije pronaći kutiju telefona.
Postoje i skriveni meniji telefona
Za napredniju provjeru postoje i kodovi koji otvaraju servisne i dijagnostičke menije. Na iPhoneu se kod 3001#12345# koristi za pristup takozvanom Field Test Mode režimu, koji prikazuje tehničke informacije o mobilnoj mreži i signalu.
Na pojedinim Android uređajima mogu se koristiti kodovi poput ##4636## i ##197328640## za pristup informacijama i servisnim funkcijama. Međutim, važno je znati da dostupnost ovih kodova zavisi od proizvođača i modela telefona. SmartLife navodi da proizvođači neke kodove mogu onemogućiti ili koristiti sopstvene kombinacije.
Kodovi nisu dokaz da vas neko prisluškuje
Ovo je možda i najvažnija stvar. Ako nakon unošenja *#21# ili *#62# vidite neki broj, to samo po sebi nije dokaz da vas neko špijunira. Ovi kodovi prvenstveno prikazuju status određenih vrsta preusmjeravanja.
Na primjer, broj koji vidite može pripadati govornoj pošti vašeg mobilnog operatera. Ako niste sigurni šta rezultat znači, najbolje je da broj provjerite kod operatera prije nego što zaključite da je telefon kompromitovan.
Kako dodatno zaštititi telefon?
Pored provjere kodova, postoji nekoliko jednostavnih koraka koji mogu da povećaju bezbjednost uređaja:
- redovno ažurirajte operativni sistem i aplikacije
- koristite jaku lozinku, PIN ili biometrijsku zaštitu
- provjeravajte dozvole koje ste dali aplikacijama
- aplikacije instalirajte iz zvaničnih prodavnica
- pratite koje aplikacije troše bateriju i mobilne podatke
- uključite dvofaktorsku autentifikaciju na važnim nalozima
- budite oprezni kada drugima dajete otključan telefon
Ako postoji ozbiljna sumnja da je telefon kompromitovan, izvori preporučuju promjenu lozinki, uključivanje dvofaktorske autentifikacije, kontaktiranje mobilnog operatera, a u ozbiljnijim slučajevima i vraćanje uređaja na fabrička podešavanja nakon pravljenja rezervne kopije važnih podataka.
Najvažnije je da ne paničite zbog jednog nepoznatog broja ili čudnog ponašanja telefona. Kodovi mogu biti koristan prvi korak u provjeri podešavanja, ali za ozbiljnu sumnju na hakovanje ili špijunski softver potrebna je detaljnija bezbjednosna provjera.