Telefon kakav svijet još nije video: HONOR spojio robotiku i fotografiju i napravio čudo!

U trenutku kada industrija pametnih telefona posustaje sa inovacijama, iz Kini nam stiže uređaj koji iz temelja mijenja pravila igre.

Izvor: Ilija Baošić

Redakcija MONDO SmartLife portala nalazi se u Guangdžouu, gdje je kompanija HONOR na velikom događaju prikazala uređaj koji bi mogao da otvori potpuno novu kategoriju na tržištu pametnih telefona. Riječ je o modelu HONOR Robot Phone, prvom telefonu na svijetu koji u svoje metalno kućište direktno integriše pokretni mehanički stabilizator kamere - sa četiri stepena slobode.

Kako industrija već godinama stagnira sa velikim inovacijama, HONOR je donio odluku da spoji robotiku sa mobilnom fotografijom. Umjesto da korisnici sa sobom nose posebne kamere sa stabilizovanim "glavama", ovaj sistem nudi profesionalnu stabilizaciju i autonomno praćenje u formi uređaja koji se lako može smjestiti u džep.

Sistem kamera predvodi glavni senzor rezolucije 200 MP, veličine 1/1,28 inča, sa f/1.6 otvorom blende - koji je ugrađen direktno na pokretnu titanijumsku ruku koja "iskače" iz telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Inženjeri kompanije su u ovaj minijaturni mehanizam ugradili preko 100 precizno izrađenih komponenti napravljenih od titanijuma i specijalnog čelika, iza kojih stoji više od 100 prijavljenih patenata. Cjelokupni sistem, nazvan HONOR Titanium Agile Gimbal, manji je za 65% u odnosu na klasične komercijalne stabilizatore, dok je istovremeno čak 200% strukturno čvršći. Mikromotor od svega 2,6 grama omogućava brzinu rotacije do 360 stepeni u sekundi, što mehanizmu daje mogućnost trenutnog reagovanja na brze pokrete korisnika.

Kako je veliki fokus pri razvoju ovog telefona stavljen na napredne mogućnosti snimanja, HONOR je sklopio zvanično partnerstvo sa čuvenim njemačkim proizvođačem profesionalnih filmskih kamera, kompanijom ARRI. Ovo nije samo vizuelni brending ili površinski filter, već integracija ARRI nauke o fotografiji i profesionalnog radnog toka direktno u pametni telefon.

Pored moćnog hardvera, saradnja donosi dubinske softverske mogućnosti poput 10-bitnog ARRI LogC3 snimanja koje u ARRI CINEMA režimu čuva znatno više detalja u svijetlim i tamnim dijelovima kadra. Tu su i profil boja ARRI Wide Gamut 3 i ARRI Looks koji se mogu pregledati u realnom vremenu, kao i direktan rad sa profesionalnim alatima poput DaVinci Resolve-a. Tu je i novi video procesor koji obrađuje podatke direktno u 14-bitnom RAW domenu, uz AI redukciju šuma koja poboljšava kvalitet signala i značajno proširuje dinamički raspon.

Izvor: Ilija Baošić

Pored same stabilizacije slike tokom hoda ili trčanja, pokretna ruka posjeduje uvijek dostupnog, autonomnog snimatelja. Kada se u okviru novog MagicOS operativnog sistema aktivira YOYO Robot režim, uređaj kombinuje prepoznavanje glasa, pokreta i samog okruženja.

Kamera se zahvaljujući AI praćenju samostalno okreće i naginje kako bi konstantno držala korisnika u samom centru kadra tokom video poziva, live stream-a ili snimanja vloga. Takođe, podržane su i beskontaktne komande gestovima ruku, kao i specifični režimi kretanja poput simulacije leta iz prvog lica (FPV) i dinamičnog AI SpinShot rotiranja. Uređaj na sistemskom nivou nudi i AI agenta koji može da razumije složene zahtjeve i samostalno izvršava zadatke unutar podržanih aplikacija.

Pored glavne kamere Robot Phone na raspolaganju ima i periskopsku telefoto kameru od 200 MP sa optičkim zumom od 2,7x i senzorom veličine 1/1,4 inča, dok je za široke kadrove zadužena ultraširokougaona kamera od 50 megapiksela, čije vidno polje iznosi 122 stepena.

Izvor: Ilija Baošić

Unutar unikatnog jednodijelnog kućišta od izlivenog metala nalazi se najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor, uparen sa prilagođenim hlađenjem koje sprečava pregrijavanje i obezbjeđuje maksimalne performanse čak i tokom dugotrajnih snimanja u visokoj rezoluciji.

Prednjom stranom dominira LTPO OLED ekran dijagonale 6,31 inč sa prilagodljivim osvježavanjem od 1 do 120 Hz, zaštitom u vidu NanoCrystal Shield stakla i maksimalnim osvjetljenjem do čak 6.800 nita. Ekran nudi i naprednu zaštitu očiju uz visokofrekventno PWM zatamnjivanje od 4320 Hz.

Izvor: Ilija Baošić

Za napajanje sistema, pokretnih motora i ekrana zadužena je nova generacija silicijum-karbonske baterije kapaciteta od 7.060 mAh. Baterija podržava brzo žično punjenje snage od 120 W, kao i bežično punjenje od 50 W.

Honor Robot Phone debitovao je na kineskom tržištu u sivoj i srebrnoj boji po cijeni od 9.999 juana (oko 1.285 evra). Nažalost, na premijeri nismo mogli da čujemo, niti da saznamo da li postoje konkretni planovi da se ovaj inovativni pametni telefon u bliskoj budućnosti nađe i na našem tržištu.

Izvor: Ilija Baošić