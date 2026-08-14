Prvi put poslije 10 godina: Instagram promijenio logo, genijalan potez ili totalni promašaj?

Instagram je zvanično predstavio prvi redizajn svog logotipa u poslednjih deset godina, ali reakcije korisnika na društvenim mrežama su, u najmanju ruku, podijeljene.

Izvor: Instagram

Iako prepoznatljiva ikonica aplikacija, kamera, ostaje nepromijenjena, natpis koji se nalazi na vrhu aplikacije dobio je potpuno novi izgled. Adam Moseri, direktor Instagrama, objasnio je da je cilj ove promjene bio da dizajn bude "čistiji i moderniji", uz zadržavanje referenci na originalnu jednostavnost i zanatski pristup koji je oduvijek karakterisao ovu platformu.

Šta je zapravo promijenjeno?

Od 2016. godine, Instagram je koristio prepoznatljiv, rukopisni stil u kurzivu. Novi dizajn je hibrid između kurziva i štampanih slova. Iako su linije glatkije, a cjelokupan izgled kompaktniji, slova su sada povezana na drugačiji način, što je dovelo do toga da mnogi korisnici moraju "dvaput da pogledaju" kako bi pročitali o čemu se radi.

Ovo osvježavanje je dio šire strategije brendiranja koja uključuje i uvođenje tri nove porodice fontova: Instagram Sans, Instagram Pen (ručno pisana varijanta) i Instagram Mono (monospace font).

Kao što je to često slučaj sa velikim tehnološkim promjenama, internet nije štedio Instagram. Korisnici su brzo primijetili da specifičan dizajn slova "r" i "s" u novom logotipu podsjeća na druga slova, pa se na društvenim mrežama proširila šala da sada piše "Instagzam" umjesto "Instagram".

Izvor: Instagram

Komentari su raznoliki:

Dok jedni smatraju da je redizajn moderan potez, drugi se žale na čitljivost. Pojedini korisnici su istakli da kurzivni elementi mogu biti problematični za mlađe generacije koje se možda nisu susretale sa pisanim slovima u školi. Ima i onih koji su kritikovali kompaniju što troši resurse na redizajn umjesto na rešavanje problema poput AI sadržaja i botova, piše Variety.

Zašto sada?

Stručnjaci smatraju da je ovakav potez za platformu sa preko tri milijarde aktivnih korisnika uvek rizičan, ali i neophodan kako bi se održala relevantnost. Instagram se tokom godina transformisao iz aplikacije za deljenje fotografija u platformu fokusiranu na video, kupovinu i AI alate. Ovim redizajnom, Meta želi da pokaže da Instagram više nije ista aplikacija kakva je bila 2010. godine.

Novi logotip će se postepeno pojavljivati širom aplikacije, sajta i zvaničnih materijala tokom 2026. godine, pa ako ga još uvijek ne vidite budite strpljivi.