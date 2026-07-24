Rat protiv "predatorskih naočara": Meta banuje Instagram naloge zbog tajnog snimanja ljudi

Talas zloupotreba, tajnog snimanja i hakovanja LED lampica primorao je čelnike Mete da povuku drastične poteze i krene u masovno gašenje naloga na Instagramu.

Izvor: YouTube / Times News

Prema izvještaju portala Business Insider, kompanija Meta je počela da banuje korisnike Instagrama koji koriste njene pametne naočare za tajno snimanje ljudi radi kreiranja sadržaja.

Meta je vlasnik Instagrama, pa ovo djeluje kao priznanje nečega što svi već znaju - veliki broj manijaka i napasnika počeo je da koristi Meta naočare za snimanje ljudi bez njihovog pristanka.

"Ako objavljujete sadržaj kojim iskorišćavate i uznemiravate ljude, poput mnogih videa sa forama za muvanje o kojima smo slušali i koje smo viđali, uklonićemo taj sadržaj", izjavio je nedavno prvi čovjek Instagrama, Adam Moseri, u objavi na društvenim mrežama. "Ne želimo da ljudi tajno snimaju druge, uznemiravaju ih, a zatim to objavljuju na našoj platformi".

Obični korisnici Instagrama vjerovatno su već naišli na ovakav sadržaj. Veliki dio toga uključuje arogantne kreatore koji izvode neslane šale (pranks) nad radnicima u uslužnim delatnostima, dok sve to tajno snimaju Meta naočarama ili sličnim uređajima. Mnoge od ovih "šala" graniče se sa uznemiravanjem.

Drugi snimci prikazuju muškarce koji na javnim mjestima snimaju svoju interakciju sa ženama. Žene najčešće i ne znaju da ih snimaju, zbog čega su Meta naočare dobile nesrećne nadimke poput "perverznjačkih naočara" i "predatorskih naočara". To svakako nije dobro za brend i dalji uspjeh ovih proizvoda.

Ne znamo tačno koliko je video snimaka uklonjeno na osnovu nove politike. Business Insider navodi da je par poznatih naloga koji su redovno snimali žene na javnim mjestima bez pristanka deaktiviran. Kompanija je takođe potvrdila ovom mediju da su ti nalozi banovani upravo zbog objavljivanja sadržaja koji predstavlja uznemiravanje, snimljenog njihovim naočarama.

Ovo nije jedini potez koji je Meta povukla u pokušaju da zaustavi talas neprijatnog ponašanja koje omogućavaju pametne naočare. Kompanija je nedavno dodala softversko ažuriranje koje u potpunosti onemogućava kameru ako se primjeti da je LED lampica (koja ukazuje na to da je snimanje u toku) prelepljena ili oštećena. Ljudi su, naime, tu lampicu prikrivali trakom, folijom ili bušenjem rupica.

Meta je počela da gasi Instagram naloge koji koriste njene pametne naočare za tajno snimanje i uznemiravanje ljudi. Zbog sve učestalijih zloupotreba, kompanija je uvela i softverske blokade za hakovane uređaje.

To je dovelo do nastanka čitave male industrije ljudi voljnih da "džejlbrejkuju" (hakuju) pametne naočare kako bi korisnici mogli da snimaju bez paljenja te dosadne LED lampice. Najnovije Meta softversko rešenje nije dovoljno dugo u upotrebi da bismo znali da li je uspjelo bar malo da smanji ovakvo nepoželjno ponašanje.

Ipak, vrijedi napomenuti da ta LED lampica nije baš reflektor. Lako se previdi, čak i kada svijetli. To naročito važi za snimanje napolju, pri prirodnom svjetlu. Ipak, dobro je što Meta preduzima nešto u vezi s problemom u čijem je stvaranju sama imala veliku ulogu.

Izvor: B92