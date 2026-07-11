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Kontroverzni Meta AI alat ugašen: Fotografije sa Instagrama izazvale buru reakcija

Kontroverzni Meta AI alat ugašen: Fotografije sa Instagrama izazvale buru reakcija

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kompanija "Meta" povukla je alat za generisanje slika pomoću vještačke inteligencije "muse image", nakon kritika da omogućava korištenje fotografija sa "Instagrama" za kreiranje slika.

Meta povukla alat muse image Izvor: Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovaj potez uslijedio je manje od sedam dana nakon što je kompanija, vlasnik "Instagrama" i "Fejsbuka", predstavila svoj prvi model za generisanje slika zasnovanog na modelu vještačke inteligencije "Meta AI", prenosi AP.

"Naša namjera bila je da ponudimo koristan kreativan alat i da ljudima omogućimo kontrolu nad tim da li njihov javni sadržaj može biti korišćen na ovaj način. Dobili smo povratne informacije da ova funkcija nije ispunila očekivanja, zbog čega više nije dostupna", navodi se u saopštenju "Mete".

Kao i drugi alati za generisanje slika zasnovani na vještačkoj inteligenciji, "muse image" stvara slike na osnovu uputstava korisnika, takozvanih promptova.

Međutim, ova funkcija je automatski omogućavala da fotografije objavljene na svim javnim "Instagram" nalozima budu dostupne kao referentni materijal prilikom kreiranja novih slika.

To je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, uz upozorenja o mogućem narušavanju privatnosti i opasnosti od stvaranja malicioznog i kompromitujućeg sadržaja, te su navedena i uputstva korisnicima "Instagrama" kako onemogućiti da njihove fotografije budu dostupne tom alatu vještačke inteligencije. 

(Srna)

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Meta AI

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