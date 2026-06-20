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"Meta" optužena da zarađuje od varanja američkih penzionera

"Meta" optužena da zarađuje od varanja američkih penzionera

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Više američkih organizacija koje zastupaju penzionere pozvalo je Kongres da pokrene istragu protiv kompanije „Meta“. Optužuju ih da na platformama Facebook i Instagram svjesno dozvoljavaju širenje lažnih oglasa za „Mediker“ od kojih ostvaruju profit.

Optužbe protiv kompanije Meta: Dozvoljavaju prevare penzionera i od toga zarađuju? Izvor: Shutterstock

Više američkih organizacija koje zastupaju interese penzionera pozvalo je Kongres da pokrene istragu protiv kompanije "Meta", optužujući je da dozvoljava širenje prevarantskih oglasa usmjerenih na starije građane i da istovremeno od takvih kampanja ostvaruje prihod, prenio je "Politiko".

Organizacije, među kojima su Savez penzionisanih Amerikanaca, Sindikat penzionisanih radnika američke pošte i Američka federacija nastavnika, tvrde da "Meta" nije dovoljno brzo reagovala na lažne reklamne kampanje, čime je starije osobe izložila velikim finansijskim rizicima.

Pozivajući se na pismo upućeno rukovodstvu Odbora Predstavničkog doma za unutrašnju bezbjednost, "Politiko" piše da su prevarantski oglasi u vezi sa "Medikerom" (zdravstvenom zaštitom) preplavili "Metine" platforme i da previše penzionera postaje žrtva prevara dok tehnološki gignat ostvaruje profit.

"Pozivamo Kongres da istraži kako je omogućeno širenje ovih prevara, šta je `Meta` znala o njima i zašto nisu uvedene snažnije mjere zaštite. Penzioneri ne smiju ostati nezaštićeni dok prevaranti i tehnološke kompanije zarađuju novac", izjavio je izvršni direktor Saveza penzionisanih Amerikanaca Ričard Fijesta.

Portparol "Mete" odbacio je kritike, navodeći da kompanija aktivno radi na suzbijanju sve sofisticiranijih prevara i da blisko sarađuje sa agencijama za sprovođenje zakona u otkrivanju i razbijanju kriminalnih mreža.

"Meta", matična kompanija društvenih mreža "Fejsbuk" i "Instagram", kao i aplikacije za dopisivanje "Vocap", posljednjih godina suočava se sa sve većim kritikama zbog dezinformacija, internet prevara, zaštite privatnosti podataka, antimonopolskih pitanja i uticaja njenih platformi na mentalno zdravlje mladih.

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