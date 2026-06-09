EU naredila Meti da omogući konkurentskim AI botovima pristup WhatsAppu

Evropska komisija izdala je privremenu mjeru kojom od kompanije Meta zahtijeva da omogući konkurentskim botovima vještačke inteligencije besplatan pristup aplikaciji WhatsApp.

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Antimonopolski regulatori Evropske unije naložili su kompaniji Meta da omogući konkurentskim botovima vještačke inteligencije besplatan pristup aplikaciji WhatsApp, u okviru istrage o mogućoj zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu.

Evropska komisija saopštila je da je privremena mjera donesena nakon pritužbi više kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Španije, koje tvrde da Meta ograničava pristup konkurenciji putem svoje popularne aplikacije za razmjenu poruka.

Pritužbe su podnesene prošle godine, nakon čega je Evropska komisija u decembru otvorila formalnu istragu. Dva mjeseca kasnije protiv Mete je pokrenut postupak zbog navodnog kršenja antimonopolskih pravila Evropske unije.

Odluka predstavlja prvu privremenu mjeru koju je Evropska komisija izdala u okviru antimonopolskih propisa u posljednjih 17 godina.

"Ove privremene mjere će zaštititi konkurenciju na rastućem tržištu za botove i pomoćnike vještačke inteligencije, tako što će očuvati ključnu ulaznu tačku za dostizanje potrošača u Evropi kroz WhatsApp i omogućiti kompanijama koje razvijaju vještačku inteligenciju da uvode inovacije, prošire se i dostignu svoj puni potencijal", navodi se u odluci Evropske komisije.

Regulatori istražuju da li je Meta koristila svoju tržišnu poziciju kako bi ograničila pristup konkurentskim servisima i time stekla nepravednu prednost na brzo rastućem tržištu alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji.

Iz Mete su oštro reagovali na odluku evropskih regulatora, ocjenjujući da bi takva mjera mogla negativno uticati na korisnike i bezbjednost platforme.

Kompanija je saopštila da se ne slaže sa zaključcima Evropske komisije i najavila da će uložiti žalbu na donesenu odluku.

Istraga se nastavlja, a njen ishod mogao bi imati značajan uticaj na buduća pravila konkurencije u sektoru vještačke inteligencije i digitalnih komunikacija u Evropskoj uniji.