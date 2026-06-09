logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

EU naredila Meti da omogući konkurentskim AI botovima pristup WhatsAppu

EU naredila Meti da omogući konkurentskim AI botovima pristup WhatsAppu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Evropska komisija izdala je privremenu mjeru kojom od kompanije Meta zahtijeva da omogući konkurentskim botovima vještačke inteligencije besplatan pristup aplikaciji WhatsApp.

Evropska komisija naredila Meti da otvori WhatsApp konkurentskim AI botovima Izvor: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock.com

Antimonopolski regulatori Evropske unije naložili su kompaniji Meta da omogući konkurentskim botovima vještačke inteligencije besplatan pristup aplikaciji WhatsApp, u okviru istrage o mogućoj zloupotrebi dominantnog položaja na tržištu.

Evropska komisija saopštila je da je privremena mjera donesena nakon pritužbi više kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Španije, koje tvrde da Meta ograničava pristup konkurenciji putem svoje popularne aplikacije za razmjenu poruka.

Pritužbe su podnesene prošle godine, nakon čega je Evropska komisija u decembru otvorila formalnu istragu. Dva mjeseca kasnije protiv Mete je pokrenut postupak zbog navodnog kršenja antimonopolskih pravila Evropske unije.

Odluka predstavlja prvu privremenu mjeru koju je Evropska komisija izdala u okviru antimonopolskih propisa u posljednjih 17 godina.

"Ove privremene mjere će zaštititi konkurenciju na rastućem tržištu za botove i pomoćnike vještačke inteligencije, tako što će očuvati ključnu ulaznu tačku za dostizanje potrošača u Evropi kroz WhatsApp i omogućiti kompanijama koje razvijaju vještačku inteligenciju da uvode inovacije, prošire se i dostignu svoj puni potencijal", navodi se u odluci Evropske komisije.

Regulatori istražuju da li je Meta koristila svoju tržišnu poziciju kako bi ograničila pristup konkurentskim servisima i time stekla nepravednu prednost na brzo rastućem tržištu alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji.

Iz Mete su oštro reagovali na odluku evropskih regulatora, ocjenjujući da bi takva mjera mogla negativno uticati na korisnike i bezbjednost platforme.

Kompanija je saopštila da se ne slaže sa zaključcima Evropske komisije i najavila da će uložiti žalbu na donesenu odluku.

Istraga se nastavlja, a njen ishod mogao bi imati značajan uticaj na buduća pravila konkurencije u sektoru vještačke inteligencije i digitalnih komunikacija u Evropskoj uniji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Meta whatsapp evropska komisija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS