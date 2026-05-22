Meta lansirala novu aplikaciju Forum: Zakerberg kopira Reddit i uvodi velike promjene za Grupe

Nova aplikacija Forum se fokusira na diskusije, a njen najveći adut je to što omogućava korisnicima da unutar grupa pišu anonimno.

Iako se od tehnoloških giganata uvijek očekuje pompezno lansiranje proizvoda, Meta je potpuno tiho objavila novu aplikaciju Forum. U pitanju je nova platforma za pristup Facebook grupama, pozicionirana kao direktan rival Reddit-u.

Za korišćenje je neophodan Facebook nalog preko kojeg se profil i sve postojeće grupe automatski prenose u novi interfejs. Glavni adut aplikacije, po uzoru na Reddit, jeste mogućnost korišćenja anonimnih korisničkih imena, s tim što će administratori grupa ipak moći da vide stvarni identitet članova.

Forum je potpuno očišćen od objava prijatelja, stranica i reklama sa klasičnog fida. Tačnije, fokusiran je isključivo na razgovore unutar grupa. Aplikacija ne mijenja dosadašnji sistem, već samo kopira sadržaj - sve što objavite na Forum-u biće vidljivo i u klasičnim Facebook grupama, i obrnuto. Takođe, algoritam će sam predlagati diskusije iz zajednica čiji još uvijek niste član.

U skladu sa trendovima, integrisane su i funkcije vještačke inteligencije. Ističe se opcija Ask, koja sumira odgovore iz više različitih grupa kako bi korisnik odmah dobio rješenje bez ručne pretrage, kao i AI asistent koji pomaže administratorima u moderaciji sadržaja.

Ovo nije prvi put da Meta pokušava nešto slično, pošto je još 2017. godine ugasila svoju tadašnju samostalnu aplikaciju Groups sa idejom da sve vrati u matični softver. Ipak, prepun i haotičan Facebook fid natjerao je kompaniju da ponovo pokuša da izoluje grupe.

Jasno je da Meta na ovaj način pokušava da iskoristi ogroman potencijal sopstvenih grupa u kojima se već nalaze milioni korisnih rasprava, nalik na one zbog kojih ljudi danas pretragama na internetu masovno dodaju riječ "Reddit".

Aplikacija u fazi javnog testiranja - i isključivo dostupna na Apple App Store-u, pa Forum trenutno funkcioniše više kao eksperiment nego kao finalni proizvod.

