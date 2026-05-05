Izdavači tuže "Metu": Spor oko korištenja knjiga za obuku AI modela "Lama"

Izdavači književnih djela i stručne literature tužili su tehnološku korporaciju "Meta platforms", tvrdeći da je kompanija zloupotrijebila njihove knjige i članke u časopisima za obuku modela vještačke inteligencije "Lama".

Izdavači "Elsevije", "Cengajdž", "Hašet", "Makmilan" i "Mekgrou Hil", kao i autor Skot Turou, naveli su u zajedničkoj tužbi da je "Meta" bez dozvole i naknade koristila milione stranica njihovih djela za obuku svojih modela za generisanje tekstualnog sadržaja.

Tužba je upućena Saveznom sudu na Menhetnu.

Iz "Mete" su naveli da vještačka inteligencija pokreće transformativne inovacije, produktivnost i kreativnost za pojedince i kompanije, tr da su sudovi utvrdili da obuka vještačke inteligencije na materijalu zaštićenom autorskim pravima može da potpada pod kategoriju "pravična upotreba".

(Srna)