logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izdavači tuže "Metu": Spor oko korištenja knjiga za obuku AI modela "Lama"

Izdavači tuže "Metu": Spor oko korištenja knjiga za obuku AI modela "Lama"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Izdavači književnih djela i stručne literature tužili su tehnološku korporaciju "Meta platforms", tvrdeći da je kompanija zloupotrijebila njihove knjige i članke u časopisima za obuku modela vještačke inteligencije "Lama".

Izdavači tuže Metu Izvor: Shutterstock

Izdavači "Elsevije", "Cengajdž", "Hašet", "Makmilan" i "Mekgrou Hil", kao i autor Skot Turou, naveli su u zajedničkoj tužbi da je "Meta" bez dozvole i naknade koristila milione stranica njihovih djela za obuku svojih modela za generisanje tekstualnog sadržaja.

Tužba je upućena Saveznom sudu na Menhetnu.

Iz "Mete" su naveli da vještačka inteligencija pokreće transformativne inovacije, produktivnost i kreativnost za pojedince i kompanije, tr da su sudovi utvrdili da obuka vještačke inteligencije na materijalu zaštićenom autorskim pravima može da potpada pod kategoriju "pravična upotreba". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Meta tužba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS