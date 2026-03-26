Istorijska presuda: Meta i YouTube krivi za zavisnost tinejdžerke, moraju da isplate milione

Porota u Kaliforniji presudila je da su Meta i YouTube odgovorni za zavisnost i narušavanje mentalnog zdravlja tinejdžerke Kejli.

Porota u Kaliforniji donijela je odluku koja bi mogla da postane presedan i iz temelja promijeni način na koji funkcionišu društvene mreže. Tehnološki giganti Meta i YouTube proglašeni su odgovornim po svim tačkama optužnice za namjerno izazivanje zavisnosti i narušavanje mentalnog zdravlja 20-godišnje djevojke Kejli.

Tužba je prvobitno obuhvatala i Snap i TikTok, ali su se te kompanije nagodile prije početka suđenja.

Zaključak porote bio je jasan i oštar: "Meta i YouTube su bili nemarni pri dizajniranju svojih platformi, znali su da je njihov dizajn opasan, nisu upozorili na te rizike i nanijeli su značajnu štetu tužiteljki".

Slučaj koji je trajao sedam nedjelja, uz više od osam dana vijećanja porote, otkrio je mračnu stranu algoritama. Kejli je na sudu opisala kako je kao dijete postala zavisna, što je dovelo do anksioznosti, tjelesne dismorfije i suicidalnih misli.

Ona je takođe navela da je platforme često koristila i bez prijave na nalog, što je, prema tvrdnjama njenog advokata, dodatno otežalo praćenje stvarnog vremena provedenog na mrežama.

Dokumenti predstavljeni tokom suđenja otkrili su unutrašnje odluke kompanija i pokazali da su stručnjaci upozoravali na štetnost filtera koji mijenjaju izgled, ali da su oni ipak dozvoljeni.

Kompanije se, međutim, ne mire sa ovom odlukom. Portparol Google-a, Hoze Kastanjeda, najavio je žalbu uz tvrdnju: "Ovaj slučaj pogrešno interpretira YouTube, koji je odgovorno izgrađena platforma za striming, a ne sajt društvenih mreža".

Meta je takođe saopštila da se ne slaže sa presudom i da razmatra pravne opcije, dok su obe kompanije tokom suđenja negirale da njihove platforme mogu izazvati zavisnost, pozivajući se na uvedene bezbjednosne funkcije poput roditeljskog nadzora i ograničenja sadržaja za tinejdžere.

Mark Cukerberg ulazi u sudnicu

Tokom procesa svjedočili su i najviši rukovodioci, uključujući Marka Cukerberga, Adama Moserija i Kristosa Gudroa. Moseri je izjavio da upotreba društvenih mreža može biti "problematična", ali ne i "klinički zavisna".

Porota je ipak odlučila da Meta snosi 70%, a YouTube 30% odgovornosti za štetu. Kompanijama je naloženo da isplate ukupno tri miliona dolara na ime kompenzacione štete, dok odlučivanje o kaznenoj odšteti tek slijedi.

Ovaj slučaj otvara vrata za stotine novih tužbi, uključujući one koje su već pokrenuli školski okruzi i državni tužioci. Mnogi ga već porede sa trenutkom kada se duvanska industrija suočila sa talasom velikih tužbi (Big Tobacco moment).

Za Silicijumsku dolinu to bi mogao da bude početak nove ere, u kojoj će profit od beskonačnog skrolovanja morati da ustupi mjesto bezbjednosti mladih korisnika.

