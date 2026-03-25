logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Philips televizori više neće koristiti Google TV: Prelaze na evropsko rješenje i gube važnu funkciju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Philips prelazi na Titan OS na svim modelima. Korisnici mogu očekivati brži rad i 10 godina podrške, ali bez Google Cast funkcije.

svi Philips modeli planirani za 2026. godinu koristiće Titan OS Izvor: Erman Gunes / Shutterstock.com

Kompanija TP Vision, koja stoji iza Philips televizora, donijela je radikalnu odluku - svi Philips modeli planirani za 2026. godinu koristiće Titan OS umjesto Google TV operativnog sistema.

Ovaj prelazak obuhvata sve modele, od povoljnih do premijum televizora sa OLED ekranima.

Titan OS je evropska softverska platforma bazirana na Linux-u. Specifična je po tome što funkcioniše kao veb platforma, pa korisnici ne moraju da preuzimaju aplikacije. To oslobađa memoriju i značajno ubrzava rad samog televizora.

Možda najvažnija vijest za kupce je obećanje o bezbjednosnim ažuriranjima tokom narednih 10 godina.

Što se tiče aplikacija, platforma trenutno podržava Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Max i Prime Video, dok se dolazak Apple TV-a i Spotify-a očekuje uskoro. Sistem je takođe kompatibilan sa Apple AirPlay 2 protokolom, kao i sa Google Assistant i Alexa glasovnim asistentima, piše FlatpanelsHD.

Ipak, prelazak donosi i jedan veliki gubitak, a to je izostanak Google Cast podrške. Budući da Titan OS nije povezan sa Google ekosistemom, korisnici koji su navikli na lako djeljenje sadržaja sa Android telefona na TV moraju znati da će biti ograničeni.

Analitičari ističu da ovaj potez omogućava proizvođačima veću kontrolu nad dizajnom i funkcijama, ali i otvara vrata "novim izvorima prihoda". Korisnicima ostaje da se nadaju da to u praksi ne znači više reklama i praćenje unutar samog korisničkog interfejsa.

Philips ovim potezom kreće sličnim putem kao Samsung, LG i Hisense, koji već godinama uspješno koriste alternative univerzalnom Androidu. Na ovaj način, kompanija želi da se distancira od zavisnosti od spoljnih softverskih giganata i ponudi rješenje razvijeno po evropskoj mjeri.

Tagovi

Philips televizor operativni sistem google

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

RECENZIJE

TIPS & TRICKS