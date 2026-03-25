Viber uvodi velike promjene: Nova pravila kriju funkciju bez koje nećete željeti da krenete na put

Viber je ažuriranjem svojih pravila i politike korišćenja potvrdio da uskoro lansira Viber eSIM funkciju.

Izvor: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Viber je upravo ažurirao svoja pravila i politiku korišćenja za 2026. godinu, a promene nisu samo formalne prirode. Kompanija uvodi niz novina koje mijenjaju način na koji aplikacija funkcioniše, od bezbjednosti i privatnosti do novih servisa unutar same platforme.

Međutim, dok se većina izmjena odnosi na stvari koje korisnici često i ne primijete odmah, primijetili smo da se jedna jasno izdvaja jer otkriva novu funkciju koja još uvijek nije zvanično najavljena - Viber eSIM.

Viber eSIM stiže i u Srbiju

Najzanimljivija novina u okviru novih pravila je uvođenje sekcije o Viber eSIM usluzi, koja će omogućiti kupovinu mobilnog interneta za više od 150 zemalja direktno iz aplikacije. Riječ je o prepaid modelu, bez ugovora i bez potrebe za fizičkom SIM karticom.

Viber je ujedno lansirao i zvaničnu stranicu za podršku, u kojoj se jasno vidi da će aplikacija dobiti poseban eSIM marketplace, gdje će korisnici moći da pronađu željenu destinaciju, uporede dostupne pakete i kupe plan koji im najviše odgovara.

Viber eSIM nudiće isključivo mobilni internet. Neće postojati lokalni broj telefona, niti podrška za klasične pozive i SMS, ali će korisnici moći normalno da komuniciraju putem Viber-a i drugih internet servisa.

Drugim riječima, neće biti potrebe za kupovinom lokalne SIM kartice po dolasku u inostranstvo. Naravno, pod uslovom da telefon koji koristite podržava eSIM.

Plaćanje će se obavljati digitalno, pomoću kartice ili servisa kao što su Apple Pay i Google Pay.

Šta se još mijenja u Viber pravilima

Pored eSIM usluge, Viber uvodi i niz promjena koje se odnose na bezbjednost, privatnost i način korišćenja platforme.

Sistem zaštite od neželjenih poziva dodatno je unapređen kroz Viber In funkcije. Aplikacija sada prepoznaje dolazne pozive van liste kontakata i prikazuje vjerovatnoću prevare - na osnovu prijava drugih korisnika.

Privatnost podataka dobija dodatni sloj zaštite kroz Unified ID 2.0 sistem za oglašavanje. Broj telefona pretvara se u heširani identifikator kako bi se prikazivali relevantniji oglasi, bez direktnog dijeljenja podataka sa oglašivačima.

Korisnici će primijetiti i promjene u prikazu poslovnih naloga, uz automatsku kategorizaciju biznisa i transparentnije rangiranje verifikovanih profila.

Nova politika fer korišćenja (Fair Usage Policy) objedinjena je u jedinstven dokument, koji zabranjuje zloupotrebe botova, masovnog slanja poruka i automatizovanog prikupljanja podataka.

Važna novina odnosi se i na starosnu granicu korisnika, pa su određene funkcije, poput Viber Dating-a i poslovnih naloga, dostupne isključivo osobama starijim od 18 godina, uz mogućnost dodatne provjere starosti.

Viber je takođe ažurirao dio koji se odnosi na vještačku inteligenciju i pružio više informacija o postojećim i novijim AI funkcijama, poput četbotova i asistenata. U pravilima se navodi da ove funkcije mogu obrađivati poruke korisnika kako bi generisale odgovore i sažetke, kao i da se komunikacija može čuvati iz bezbjednosnih razloga.

Korisnici i dalje imaju pravo na brisanje svojih podataka, a proces uklanjanja pojedinačnih servisa sada je dodatno pojednostavljen. Takođe, precizirano je da se interesovanja korisnika mogu zaključivati na osnovu javnog sadržaja i aktivnosti unutar aplikacije, kako bi se unapredilo korisničko iskustvo.

