Kako spriječiti ljude da vas dodaju u Viber grupe: Rješenje postoji i svako mora da ga zna

Ako ste zatrpani Viber grupama i notifikacijama, jednim podešavanjem možete da ograničite ko smije da vas dodaje.

Izvor: Ilija Baošić

Ako vas nervira što vas gotovo svakodnevno dodaju u nove Viber grupe bez pitanja, niste jedini. Grupni četovi jesu praktični za komunikaciju sa porodicom, prijateljima i kolegama, ali spam grupe mogu brzo da postanu ozbiljan problem. Srećom, Viber nudi jednostavno rješenje koje vam vraća kontrolu.

Viber svim korisnicima na raspolaganje stavlja opciju kojom možete da spriječite nepoznate ljude da vas dodaju u grupe. Procedura je jednostavna i traje manje od minut:

Otvorite Viber na telefonu. Dodirnite opciju "Još" (More). Uđite u "Podešavanja" (Settings). Izaberite "Privatnost" (Privacy). Tapnite na opciju "Kontrolišite ko može da vas doda u grupe" (Control who can add you to groups). Izaberite jednu od dvije opcije: "Bilo ko" (Anyone) ili "Moji kontakti" (My contacts).

Važno je napomenuti da je ovo podešavanje dostupno samo u mobilnoj verziji aplikacije, dok ga u podešavanjima desktop klijenta nećete pronaći.

Ako izaberete opciju "Bilo ko", svaki Viber korisnik moći će da vas doda u grupu. Opcija "Moji konktakti" će to ograničiti samo na ljude koju su sačuvani u vašem imeniku, što je i preporučena postavka ako želite mirniji inboks.

Nažalost, Viber ne nudi opciju za potpuno sprečavanje dodavanja u grupe. Ukoliko vas novim grupama spamuje neko koga imate sačuvanog u kontaktima, a ne želite da to rješavate razgovorom, jedini način je brisanje tog kontakta iz imenika i restartovanje aplikacije.

Ovo je mali, ali veoma koristan trik koji može značajno da poboljša svakodnevno korišćenje Vibera. Ako vam je dosta neželjenih notifikacija i grupa u koje nikada niste željeli da uđete, vrijedi da provjerite ovo podešavanje.