Tramp imenovao Zakerberga i Brina u Savjet za nauku i tehnologiju

Predsjednik SAD Donald Tramp imenovao je vodeće ljude tehnološke industrije u Savjet za nauku i tehnologiju, koji će se baviti vještačkom inteligencijom i uticajem inovacija na ekonomiju.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imenovao je izvršnog direktora kompanije Meta Mark Zakerberga i suosnivača Gugla Sergeja Brina za članove Predsjedničkog savjeta za nauku i tehnologiju (PCAST), saopšteno je iz Bijele kuće.

Riječ je o savjetodavnom tijelu koje okuplja vodeće stručnjake iz oblasti tehnologije, nauke i industrije, a čiji je cilj da predsjedniku SAD pruži preporuke o ključnim pitanjima inovacija i razvoja.

Pored Zakerberga i Brina, u Savjet su imenovani i izvršna direktorica Orakla Safra Kac, suosnivač ove kompanije Leri Elinson, direktor Del teknolodžisa Majkl Del, prvi čovjek Envidije Jensen Huang, kao i direktorica kompanije LMD Lisa Su.

Kako se navodi u saopštenju Bijele kuće, Savjet će se posebno baviti mogućnostima i izazovima koje donose nove tehnologije, uključujući razvoj vještačke inteligencije, kao i njihovim uticajem na američke radnike i ekonomiju.

Iz Bijele kuće ističu da je cilj da se obezbijedi da svi građani SAD imaju koristi od, kako je navedeno, "zlatnog doba inovacija".

Prema dostupnim informacijama, za sada je imenovano 13 članova Savjeta, dok se očekuje da će konačan broj dostići 24 savjetnika.

Savjet će imati važnu ulogu u oblikovanju tehnološke politike SAD, posebno u kontekstu sve intenzivnije globalne konkurencije u oblasti vještačke inteligencije i digitalnih tehnologija.

Na čelu ovog tijela nalaze se savjetnici Bijele kuće za tehnologiju i inovacije, koji će koordinisati rad sa predstavnicima industrije i akademske zajednice.