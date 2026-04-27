Šta vaše dijete pita vještačku inteligenciju: Meta uvodi alat koji će vam to otkriti

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Kompanija Meta uvodi funkciju koja roditeljima omogućava uvid u teme o kojima njihovi tinejdžeri razgovaraju sa vještačkom inteligencijom.

Da li znate o čemu vaša djeca razgovaraju sa vještačkom inteligencijom dok "skroluju" po mrežama? Meta je upravo odgovorila na ovo pitanje uvođenjem nove funkcije koja roditeljima daje uvid u teme koje njihovi tinejdžeri istražuju putem Meta AI četbota.

Kroz novu karticu pod nazivom "Insights", roditelji koji koriste alate za nadzor moći će da vide pregled tema o kojima je dijete pričalo u posljednjih sedam dana.

Iako roditelji neće bukvalno moći da čitaju poruke (što čuva privatnost djeteta), dobiće jasan uvid u kategorije interesovanja. Ako tinejdžer pretražuje teme o školi, zdravlju, pisanju ili načinu života, roditelj će to vidjeti kroz sistemski sortirane potkategorije.

Opcija je već aktivna u SAD, Britaniji, Australiji, Kanadi i Brazilu, a u ostatak svijeta stiže u narednim nedjeljama.

Ovo nije samo alat za kontrolu, već i za razgovor, objašnjava 021. Meta je uvela i "prijedloge za razgovor" - stručne savjete koji pomažu roditeljima da bez osude i pritiska popričaju sa djecom o njihovim iskustvima sa AI tehnologijom.

Ovaj potez nije slučajan. Meta je pod ogromnim pritiskom javnosti i tužbi, a nedavno je u Novom Meksiku izgubila sudski spor vrijedan 375 miliona dolara zbog propusta u bezbednosti maloletnika. Kompanija je čak bila prinuđena da privremeno suspenduje pristup nekim AI likovima dok ne razvije strože kontrole.

Da bi osigurali bezbjednost, formiran je i poseban Savjet stručnjaka za dobrobit (AI Wellbeing Expert Council), čiji je zadatak da bdi nad razvojem vještačke inteligencije koja je prilagođena tinejdžerima.

