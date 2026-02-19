Počelo istorijsko suđenje: Cukerberg mora da objasni “Project Myst” i zavisnost djece

Mark Cukerberg svjedoči u Los Anđelesu u prvom velikom procesu koji ispituje da li su Meta i Google namjerno podsticali zavisnost kod djece.

Izvor: YouTube / Y Combinator

Izvršni direktor kompanije Meta, Mark Cukerberg, pozvan je da svjedoči u Los Anđelesu u okviru prvog velikog sudskog procesa koji ispituje odgovornost tehnoloških giganata za stvaranje zavisnosti kod maloljetnika. Ovo suđenje se smatra prekretnicom koja bi mogla iz korijena da promijeni način na koji društvene mreže funkcionišu i kako su dizajnirane.

Tužbu je podnijela 20-godišnja devojka iz Kalifornije (identifikovana kao K.G.M.), koja tvrdi da su platforme poput Instagrama i YouTube-a namjerno dizajnirane koristeći psihološke trikove slične onima u kockarnicama. Prema tužbi, funkcije kao što su "beskonačno skrolovanje" (infinite scroll) i automatsko puštanje video snimaka (autoplay) doprinijele su njenoj ozbiljnoj depresiji, anksioznosti i poremećajima u ishrani.

Advokati tužiteljke tvrde da su Meta i Google svjesno žrtvovali mentalno zdravlje djece zarad profita, upoređujući njihovu taktiku sa strategijama duvanske industrije iz prošlog vijeka.

Tokom uvodnih riječi, poroti su predstavljeni interni dokumenti kompanije Meta, uključujući projekat pod nazivom "Project Myst". Ovi dokumenti navodno pokazuju da je kompanija bila svjesna da su djeca koja prolaze kroz stresne periode posebno ranjiva na razvoj zavisnosti od aplikacija. U jednoj od internih komunikacija, zaposleni su navodno opisali Instagram kao drogu, a sebe kao dilere.

Pored Cukerberga, očekuje se i svedočenje Adama Moserija, šefa Instagrama, koji brani kompaniju tvrdeći da uvijek postoji balans između bezbjednosti i slobode govora, te da su platforme evoluirale kako bi pružile bolju zaštitu mladima.

Kompanija Meta oštro odbacuje ove optužbe. Njihovi pravni zastupnici tvrde da su tvrdnje o namjernom izazivanju zavisnosti neosnovane i da su problemi mentalnog zdravlja mladih kompleksno pitanje koje se ne može svesti samo na korišćenje društvenih mreža. Takođe, pozivaju se na zakone koji štite platforme od odgovornosti za sadržaj koji postavljaju treća lica.

Ovo je prvi od preko 1.600 sličnih slučajeva objedinjenih u zajedničku tužbu. Dok su platforme TikTok i Snap već postigle nagodbe sa prvom tužiteljkom uz neobjavljene sume novca, Meta i Google su odlučili da se bore na sudu.

Presuda u ovom slučaju mogla bi da postavi pravni presedan i primora tehnološke kompanije da isplate milijarde dolara odštete, kao i da uvedu stroge restrikcije u dizajnu svojih aplikacija kako bi se spriječila zavisnost kod najmlađih korisnika. Očekuje se da će suđenje u Los Anđelesu trajati do kraja marta.

(B92)