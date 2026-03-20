Meta gasi metaverzum: Cukerberg priznao veliku grešku

Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Meta gasi Horizon Worlds do 15. juna nakon ogromnih gubitaka i slabog interesovanja, a fokus se prebacuje na AI.

Meta gasi Horizon Worlds do 15. juna Izvor: Facebook

Meta je prelomila i odustaje od projekta koji je godinama predstavljao simbol njene metaverzum strategije. Horizon Worlds će biti uklonjen sa Quest uređaja do 15. juna, čime se završava jedna od najskupljih i najambicioznijih tehnoloških opklada Marka Cukerberga.

Kada je 2021. godine Facebook promijenio ime u Meta, poruka je bila jasna. Kompanija je željela da budućnost interneta gradi kroz virtuelne svijetove, avatare i digitalna okupljanja. Međutim, ispostavilo se da korisnici nisu krenuli tim putem u mjeri u kojoj je Cukerberg očekivao.

U međuvremenu se desilo nešto drugo. Vještačka inteligencija je eksplodirala i potpuno promijenila prioritete cijele industrije, pa tako i Mete. Dok je Reality Labs godinama gomilao ogromne gubitke, AI proizvodi i pametne naočare sa AI funkcijama počeli su da bilježe mnogo bolje rezultate.

Prema dostupnim podacima, gubici Reality Labs odjeljenja približili su se cifri od 80 milijardi dolara. Istovremeno je prodaja pametnih naočara sa AI funkcijama utrostručena. Cukerberg je u međuvremenu priznao da su ranije projekcije o milijardu korisnika u virtuelnim svijetovima bile pogrešne, pa se fokus kompanije sada prebacuje na AI asistente.

Horizon Worlds
Izvor: Smart Life/ Meta Quest

Ni sam Horizon Worlds nikada nije uspio da postane masovna platforma. Broj aktivnih korisnika ostao je na nivou od svega nekoliko stotina hiljada, što je veoma skromno u odnosu na milijarde dolara koje je Meta uložila. Za kompaniju te veličine, to jednostavno nije bio rezultat koji može da opravda nastavak iste strategije.

Posljedice su već vidljive i unutar same kompanije. Meta je otpustila oko 1.500 ljudi iz ovog sektora i ugasila nekoliko studija za razvoj VR igara. Čak i aplikacije poput fitnes servisa Supernatural prestaju sa radom, jer kompanija očigledno više ne vidi ozbiljan poslovni potencijal u tom dijelu tržišta.

To ipak ne znači da Quest hardver odmah odlazi u istoriju. Meta tvrdi da ne odustaje potpuno od uređaja, ali da će njihova buduća uloga biti drugačija. Novi Quest modeli trebalo bi da ostanu dio ponude, samo sa mnogo većim fokusom na igre i aplikacije koje su bliže mobilnom pristupu, nego ideji velikog virtuelnog svijeta.

Odluka da ugasi Horizon Worlds zato djeluje i kao poruka investitorima. Meta više ne želi da troši ogroman novac na projekte koji ne donose dovoljno korisnika ni dovoljno prihoda. Fokus na vještačku inteligenciju već je pomogao oporavku akcija kompanije, pa je jasno zašto je upravo AI sada postao apsolutni prioritet.

Tako se završava jedno poglavlje koje je trebalo da promijeni način na koji živimo i komuniciramo na internetu. Cukerbergov avatar, koji je godinama bio predmet šala i podsmijeha, sada polako odlazi u istoriju. Meta, s druge strane, okreće novi list i ulazi u AI trku sa rivalima kao što su Google i Microsoft.

Izvor: Telegraf

