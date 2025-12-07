logo
Cukerberg pušta metaverzum niz vodu? U planu drastično rezanje budžeta i otkazi

Cukerberg pušta metaverzum niz vodu? U planu drastično rezanje budžeta i otkazi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Metaverzum bi uskoro mogao da ostane bez velikog dijela budžeta. Meta navodno sprema ozbiljne rezove i otkaze, a fokus kompanije seli se na AI i nove hardverske projekte.

Skresan bužet za Metaverzum Izvor: YouTube / Meta

Meta bi uskoro mogla da presječe granu na kojoj godinama sjedi. Nakon što je Cukerberg promijenio ime kompanije Facebook zbog vjerovanja da je metaverzum budućnost, sada su u planu drastična smanjenja budžeta za odjeljenje koje ga razvija.

Bloomberg navodi da bi metaverzum tim uskoro mogao da ostane bez značajnog dijela resursa, a otkazi bi prema izvorima mogli da počnu početkom sljedeće godine. Budžet bi navodno mogao da bude umanjen i do 30%, što direktno pogađa Meta Horizon Worlds svijetove i Quest VR liniju. Ipak, konačna odluka još nije donijeta.

Insajderi tvrde da je sve dio Meta-inog redovnog budžetskog planiranja za 2026. godinu. Razgovori o potencijalnim rezovima održani su u kompleksu izvršnog direktora Marka Cukerberga na Havajima. Tim metaverzuma je, prema istim izvorima, dobio zahtjev za veće rezove nego što je uobičajeno, jer tehnologija i dalje ne uspijeva da privuče širu publiku.

Investitori smatraju da je metaverzum promašena ideja koja previše košta, a ni potrošači nisu pretjerano oduševljeni. I dalje kupuju VR naočare i igre, ali ne u mjeri koja se očekivala.

Uprkos svemu, Cukerberg i dalje vjeruje da će ljudi jednog dana provoditi veliki dio vremena u virtuelnim svijetovima. Međutim, planirani rezovi jasno pokazuju da razumije da je ta vizija godinama, ako ne i decenijama daleko. Metaverzum je dio Reality Labs odjeljenja, koje je od 2021. godine napravilo gubitak veći od 70 milijardi dolara. Nije zanemarljivo ni to što se Cukerberg u posljednje vrijeme rijetko javno poziva na metaverzum, bilo u intervjuima ili izvještajima o zaradi.

Šta to znači za kompaniju Meta? Fokus se navodno seli na razvoj velikih AI modela, četbota, kao i hardverskih proizvoda povezanih sa AI iskustvima. Među njima su i Ray-Ban pametne naočare, koje bi trebalo da predstavljaju novu platformu na kojoj Meta vidi svoju budućnost.

Izvor: ColdFusion

