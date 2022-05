Ministar iz UAE je na panelu u Davosu pozvao UN da donese međunarodne standarde za ponašanje u metaverzumu

Izvor: Pexels

Prema riječima ministra za vještačku inteligenciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, trebalo bi donijeti nove zakone koji be spriječili da ljudi počine zločine kao što je "ubistvo" u metaverzumu.

Pojam metaverzum se odnosi na virtuelni svijet u kome ljudi mogu da žive, rade i igraju se preko svog avatara. Još uvijek ne postoji, ali tehnološke kompanije ulažu milijarde dolara u razvoj ove tehnologije. Ipak, postoji niz sigurnosnih problema vezanih za njegov razvoj.

Govoreći na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, Omar Sultan Al Olama je rekao da bi stvoreni metaverzumi po svojoj prirodi mogli da dozvole da ljudi budu terorisani na načine koji trenutno nisu mogući.

"Ako vam pošaljem poruku na WhatsApp, to je samo poruka, zar ne? To bi vas moglo terorisati, ali u određenom stepenu neće stvoriti uspomene zbog kojih ćete imati PTSP (posttraumatski stresni poremećaj)", rekao je Al Olama. "Ali, ako dođem u metaverzum, a to je budući realističan svijet o kom govorimo, i ja vas ubijem, i vi to doživite - to nas dovodi do određenih krajnosti gdje agresivno treba sprovoditi pravila, jer se svi slažu da su neke stvari neprihvatljive."

Al Olama je pozvao Međunarodnu uniju za telekomunikacije, kao i agenciju UN za informacione i komunikacione tehnologije, da razmotri postavljanje međunarodnih bezbjednosnih standarda za metaverzum, kojih se ljudi moraju pridržavati, bez obzira gdje žive.

Ministar je predložio i svojevrsne pasoše za prelazak sa jedne metaverzalne platforme na drugu. "Dakle, ako Meta nešto razvije, a Magic Leap drugo - mora postojati neka vrsta interoperabilnosti između njih."

Vidi opis Ubistvo u metaverzumu će biti krivično djelo? "Ljudi će biti terorisani, može da izazove PTSP", tvrdi jedan ministar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: SmartLife / YouTube / AR MR XR / Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Govoreći na istom panelu, Kris Koks iz kompanije Meta je rekao da su svijetu potrebni međunarodni standardi za metaverzum.

"Vjerovatno će postojati nešto kao sistem ocjenjivanja, sličan onom kakav imamo za filmove, muziku i druge vrste sadržaja, tako da će roditelji imati uvid u to kakva su pravila okruženja u koje njihove dijete ulazi", kaže Koks.

Na temu monetizacije metaverzuma, Koks je rekao da očekuje da Meta stvara prihod putem reklama. "Ako želite besplatne usluge, oglašavanje će biti prirodan poslovni model."

Osnivač virtuelne platforme Second Life, Filip Rouzdejl, se nije složio sa Koksom. "Model koji mora da funkcioniše u metaverzumu, po mom mišljenju, je model transakcija ili naknada, a ne model oglasa". To bi uključivalo kupovinu digitalne robe i pretplate.