Meta pametne naočare postaju pametnije nego ikad: Da li će uskoro moći da zamijene telefone?

Developeri sada mogu da prave aplikacije za Meta-ine pametne naočare.

Pametne naočare kompanije Metaprestaju da budu samo nišni gedžet sa ugrađenom kamerom i zvučnicima. Tehnološki gigant je napravio ogroman korak naprijed i zvanično otvorio sistem za aplikacije drugih kompanija, što ovom uređaju daje potpuno novu upotrebnu vrijednost u svakodnevnom životu.

Najveća promjena leži u tome što developeri širom svijeta sada mogu da razvijaju softver namijenjen isključivo ovom uređaju.

To znači da će korisnici uskoro moći da primaju i prate ključne informacije bez stalnog vađenja telefona iz džepa.

Kako biste bolje razumjeli ove novine, zamislite situaciju u kojoj šetate nepoznatim gradom, a navigacija vas vodi kroz ulice - ili kako kuvate u kuhinji, a sistem vam diktira korake i recept za ručak. Takođe, jedna od novih opcija biće i uživo praćenje rezultata utakmica dok ste u pokretu.

Ono što posebno raduje entuzijaste jeste uvođenje podrške za prepoznavanje pokreta ruku. Korisnici će moći jednostavnim gestikulacijama da upravljaju funkcijama i mijenjaju opcije, što drastično olakšava navigaciju kroz sisteme.

Iako ovakav tip tehnologije uvijek sa sobom povlači večite brige o privatnosti i snimanju okoline, stabilna veza sa eksternim aplikacijama donosi napredak koji nismo imali do sada.

Tehnološki stručnjaci su složni u procjeni da ovakvi uređaji polako ali sigurno umanjuju našu zavisnost od gledanja u ekrane pametnih telefona. Sa svakom novom aplikacijom koju sistem podrži, ove naočare postaju sve moćniji alat koji briše granicu između digitalnog i stvarnog svijeta.

