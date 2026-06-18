Nova Facebook prevara: Prvo stiže prijeteća poruka, a zatim vam preuzimaju nalog

Nakon što žrtva unese lozinku u prevarantski formular koji vjerno oponaša zvaničnu stranicu za podršku, napadači vrlo brzo preuzimaju profil i počinju da kače sumnjiv sadržaj.

Izvor: Shutterstock

Čitalac našeg portala podijelio je sa nama neprijatno iskustvo sa izuzetno perfidnom phishing prevarom na Facebook-u, koja je osmišljena tako da u sekundi ukrade podatke za pristup nalogu.

Prevara počinje lažnom porukom koja stiže u inboks, maskirana tako da izgleda kao zvanično i hitno obavještenje od Meta AI sistema. Korisnik se u poruci (koja je napisana na našem jeziku) zastrašuje tvrdnjom da su na njegovom profilu otkrivene "neobične aktivnosti" i da će nalog biti trajno onemogućen u roku od 24 sata ukoliko ne otvori priloženi PDF dokument pod nazivom "Datoteka za verifikaciju".

Izvor: SMARTLife

Kada žrtva otvori ovaj fajl, unutar aplikacije se učitava dokument potpisan kao Meta Business Support, koji čak ima i falsifikovanu plavu kvačicu kako bi djelovao uverljivije.

"Naš sistem je otkrio da vaša stranica krši naše Uslove korišćenja usluge u vezi sa sadržajem, slikama i objavama. Imate 24 sata da verifikujete svoj nalog", glasi prijeteća poruka na ovoj lažnoj stranici koja vodi ka plavom dugmetu "Provjera".

Izvor: SMARTLife

Kada korisnik nasjedne i klikne na pomenuto dugme, otvara se formular koji od njega traži da unese svoju Facebook lozinku. Nakon što je unese, sistem obično ispiše obavještenje da lozinka "nije tačna" - međutim, to je samo paravan. Lozinka je zapravo u istom trenutku poslata zlonamjernim akterima koji su je uspješno ugrabili.

Da se radi o automatizovanoj i munjevitoj akciji prevaranata dokazuje i ono što se dogodilo odmah nakon toga. Čim je lozinka zabilježena, napadači su preuzeli Facebook nalog i bez znanja našeg čitaoca objavlli sumnjiv sadržaj koji je verovatno bio namenjen privlačenju novih žrtava.



Izvor: SMARTLife

Iako je neovlašćeni pristup Facebook nalogu bio uspešan, zvanični bezbednosni sistem kompanije je prepoznao sumnjivu aktivnost kada je pokušan upad na Instagram. Korisnik je o tome obavešten, ali je i automatski izbačen sa svih Meta naloga.

Kako bi povratio pristup profilima, morao je da prođe kroz zvaničnu proceduru potvrde identiteta. Sistem je tražio lični dokument, pa su nakon fotografisanja vozačke dozvole nalozi ekspresno vraćeni u njegovo vlasništvo.

Budite maksimalno oprezni. Ukoliko dobijete slične poruke u inboks, nipošto ne otvarajte priložene fajlove i ne unosite svoje podatke, jer Meta nikada ne traži verifikaciju naloga na ovaj način.