Obavještenje za čitaoce: Privremeni problemi sa Facebook stranicom Mondo BiH

Facebook stranica Mondo BiH trenutno nije dostupna zbog tehničkih problema. Na rješavanju situacije intenzivno radimo, a sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu i drugim mrežama.

Izvor: Shutterstock / Ink Drop

Poštovani čitaoci,

Zbog tehničkih problema na platformi Facebook trenutno nemamo pristup našoj zvaničnoj Facebook stranici.

Problem je nastao iznenada i pogađa administraciju stranice, a na njegovom rješavanju intenzivno radimo zajedno sa nadležnim službama.

Sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu, Instagram, X i YouTube nalogu

Hvala vam na razumijevanju i podršci.

Mondo.ba tim