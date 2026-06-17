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Obavještenje za čitaoce: Privremeni problemi sa Facebook stranicom Mondo BiH

Obavještenje za čitaoce: Privremeni problemi sa Facebook stranicom Mondo BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Facebook stranica Mondo BiH trenutno nije dostupna zbog tehničkih problema. Na rješavanju situacije intenzivno radimo, a sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu i drugim mrežama.

hakovan fb page mondo.ba portala Izvor: Shutterstock / Ink Drop

Poštovani čitaoci,

Zbog tehničkih problema na platformi Facebook trenutno nemamo pristup našoj zvaničnoj Facebook stranici.

Problem je nastao iznenada i pogađa administraciju stranice, a na njegovom rješavanju intenzivno radimo zajedno sa nadležnim službama.

Sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu, Instagram, X i YouTube nalogu 

Hvala vam na razumijevanju i podršci.

Mondo.ba tim

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Facebook mondo.ba problemi

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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