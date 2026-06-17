Obavještenje za čitaoce: Privremeni problemi sa Facebook stranicom Mondo BiH

Facebook stranica Mondo BiH trenutno nije dostupna zbog tehničkih problema. Na rješavanju situacije intenzivno radimo, a sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu i drugim mrežama.
Poštovani čitaoci,
Zbog tehničkih problema na platformi Facebook trenutno nemamo pristup našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Problem je nastao iznenada i pogađa administraciju stranice, a na njegovom rješavanju intenzivno radimo zajedno sa nadležnim službama.
Sve vijesti i sadržaje možete pratiti na našem portalu, Instagram, X i YouTube nalogu
Hvala vam na razumijevanju i podršci.
Mondo.ba tim