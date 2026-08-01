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Odluka stupila na snagu: Od septembra 800 KM za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

Odluka stupila na snagu: Od septembra 800 KM za nezaposlene roditelje četvoro i više djece

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Odluka o povećanju novčanog primanja za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj stupila je danas na snagu, saopštilo je Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

6.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Riječ je o povećanju mjesečnog primanja sa 750 na 800 KM, koja će početi u septembru.

Ovom odlukom obuhvaćeno je više od 5.000 porodica, objavljeno je na "Facebook" profilu resornog ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da je za podršku višečlanim porodicama od januara 2023. godine izdvojeno 260 miliona KM. 

(Srna)

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Tagovi

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS višečlane porodice

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