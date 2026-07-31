Ponovo vidljivo "kamenje gladi" koje vijekovima upozorava na sušu

Zbog izuzetno niskog vodostaja rijeke Elbe ponovo je vidljivo čuveno "kamenje gladi", istorijski spomenici koji su vijekovima upozoravali na sušu i glad.

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Izuzetno nizak vodostaj rijeke Elbe ponovo je otkrio takozvano "kamenje gladi" (njem. Hungersteine), istorijske kamene oznake koje su stanovnici srednje Evrope vijekovima koristili kao upozorenje da dolaze suša, neuspješna žetva i glad.

Vodostaj Elbe kod Drezdena posljednjih dana pao je na oko 56 centimetara, što je dovoljno da se na pojedinim dijelovima korita ponovo vide istorijske oznake niskog vodostaja. Takvi prizori posljednjih godina postaju sve češći zbog dugotrajnih sušnih perioda.

Ipak, najpoznatiji "kamen gladi" ne nalazi se u Drezdenu, već oko 50 kilometara uzvodno, u češkom gradu Děčínu.

Na njemu je uklesan natpis koji je postao simbol svih evropskih "kamenova gladi":

"Wenn du mich siehst, dann weine."

U prevodu: "Ako me vidiš, plači."

Poruka potiče iz 1616. godine i nije bila metafora. Kada bi se kamen pojavio iznad površine rijeke, to je značilo da je vodostaj toliko nizak da prijeti ozbiljna suša. Takve godine često su donosile loše prinose, nestašicu hrane, glad i velike ekonomske probleme za stanovništvo koje je živjelo uz rijeku.

Na mnogim "kamenovima gladi" tokom narednih vijekova uklesavane su i godine drugih velikih suša, pa danas predstavljaju svojevrsni istorijski zapis o ekstremnim klimatskim događajima. Na pojedinim lokacijama uz Elbu mogu se pronaći oznake iz 19, 20. i 21. vijeka, uključujući i sušne godine 2018. i 2022.

Istoričari navode da je u slivu Elbe evidentirano više od dvadeset ovakvih kamenova, raspoređenih u Njemačkoj i Češkoj. Nekada su služili kao upozorenje riječnim trgovcima i lokalnom stanovništvu, dok danas predstavljaju i podsjetnik na sve izraženije posljedice klimatskih promjena.

Iako današnje društvo raspolaže znatno razvijenijom poljoprivredom i sistemima za upravljanje vodnim resursima nego prije nekoliko vijekova, stručnjaci upozoravaju da sve češći periodi ekstremne suše pokazuju koliko su evropske rijeke osjetljive na dugotrajne klimatske promjene. Danas "kamenje gladi" više nije samo istorijska zanimljivost, već i upozorenje koje ponovo postaje aktuelno.