Suša istorijskih razmjera: Teheran ima zalihe vode za dvije sedmice

Glavni izvor vode za piće u Teheranu u opasnosti je da presuši u roku od dvije sedmice zbog suše istorijskih razmjera, upozorili su državni mediji.

Izvor: Shutterstock

"Brana "Amir Kabir", jedna od pet koje obezbjeđuju vodu za piće za glavni grad, akumulirala je samo 14 miliona metara kubnih vode, što je osam procenata njenog kapaciteta", rekao je Behzad Parsa, direktor teheranskog vodovoda.

On je dodao da na tom nivou snabdijevanje Teherana vodom može da traje još samo dvije sedmice.

Metropola sa više od 10 miliona stanovnika smještena je uz južne padine planina Alboz, visine 5.600 metara, koje su često pod snijegom i čije rijeke napajaju više akumulacija.

Međutim, Iran je zahvaćen najvećom sušom posljednjih nekoliko decenija.

Lokalni zvaničnik je prošlog mjeseca izjavio da je nivo padavina u provinciji Teheran bio gotovo bez presedana u posljednjih 100 godina.

Prije godinu dana brana "Amir Kabir" akumulirala je 86 miliona metara kubnih vode, ali od tada gotovo da nije bilo padavina, kažu zvaničnici.

(Srna)