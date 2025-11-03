logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Suša istorijskih razmjera: Teheran ima zalihe vode za dvije sedmice

Suša istorijskih razmjera: Teheran ima zalihe vode za dvije sedmice

Autor Dragana Božić
0

Glavni izvor vode za piće u Teheranu u opasnosti je da presuši u roku od dvije sedmice zbog suše istorijskih razmjera, upozorili su državni mediji.

Nestašica vode u Teheranu Izvor: Shutterstock

"Brana "Amir Kabir", jedna od pet koje obezbjeđuju vodu za piće za glavni grad, akumulirala je samo 14 miliona metara kubnih vode, što je osam procenata njenog kapaciteta", rekao je Behzad Parsa, direktor teheranskog vodovoda.

On je dodao da na tom nivou snabdijevanje Teherana vodom može da traje još samo dvije sedmice.

Metropola sa više od 10 miliona stanovnika smještena je uz južne padine planina Alboz, visine 5.600 metara, koje su često pod snijegom i čije rijeke napajaju više akumulacija.

Međutim, Iran je zahvaćen najvećom sušom posljednjih nekoliko decenija.

Lokalni zvaničnik je prošlog mjeseca izjavio da je nivo padavina u provinciji Teheran bio gotovo bez presedana u posljednjih 100 godina.

Prije godinu dana brana "Amir Kabir" akumulirala je 86 miliona metara kubnih vode, ali od tada gotovo da nije bilo padavina, kažu zvaničnici. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

teheran voda suša Iran

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ