Stanivuković najavio poskupljenje vode: "Vodovod" ne može da radi sa sadašnjim cijenama

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je poskupljenje vode u gradu, navodeći da je funkcionisanje "Vodovoda" neodrživo sa sadašnjom cijenom vode.

Vodovod Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Kod nas je voda od 0,90 KM do 1,10 KM po metru kubnom. Sa tog aspekta funkcionisanje `Vodovoda` nije održivo. Moraće doći do korekcije", rekao je Stanivuković novinarima u Banjaluci.

On je objasnio da je ova mjera uslovljena i poskupljenjem električne energije.

"To je uticalo na `Vodovod`. Izgubljen je i prihod od mjernog mjesta i sistem postaje neodrživ. Izgradili smo 250 kilometara vodovodne mreže. Sve to ima svoju matematiku", rekao je Stanivuković.

