Nije u skladu sa zakonom: Ustavni sud RS ukinuo naknadu za vodomjere u Banjaluci

Ustavni sud RS odlučio je da pojedine odredbe Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji grada Banjaluka, te zaključka o saglasnosti na povećanje varijabilnog dijela jedinstvene cijene vode nisu u saglasnosti sa Ustavom Srpske.

"Ukinutim odredbama Skupština grada Banjaluka je uvela obavezu plaćanja mjesečne naknade za mjerno mjesto i mjerni instrument čija visina je određena prema profilu vodomjera, što po ocjeni Ustavnog suda predstavlja posebnu naknadu koju Zakon o komunalnim djelatnostima ne predviđa", saopšteno je iz Ustavnog suda.

Iz Ustavnog suda kažu da se mjerno mjesto i mjerni instrument čine sastavni dio komunalne infrastrukture i sredstva za njihovo održavanje se obezbjeđuju iz cijene komunalne usluge.

Zbog toga je, po mišljenju Ustavnog suda, komunalno preduzeće dužno da iz cijene koju plaćaju krajnji korisnici obezbijedi održavanje mjernog mjesta i mjernog instrumenta, kao i njihovo ispravno funkcionisanje, bez uvođenja posebne naknade za njihovo održavanje.

Neustavna i naplata obrazaca i usluga

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je i da odluka o visini i načinu naplate obrazaca i usluga, koju je donio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske i Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa.

Navedeno je da je odluka shodno relevantnim odredbama Ustava i tog zakona trebala biti objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", te da njeno objavljivanje na internet portalu Ministarstva unutrašnjih poslova i na oglasnim tablama organizacionih jedinica ovog ministarstva nije način objavljivanja propisan Ustavom i zakonom.

Na današnjoj sjednici Ustavnog suda odlučeno je da član Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u dijelovima kojim je određena stručna sprema za obavljanje poslova i zadataka pojedinih radnih mjesta, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o visokom obrazovanju i Zakonom o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja.

Prema ocjeni Ustavnog suda, ovlašćenje ministra unutrašnjih poslova da pravilnikom, na prijedlog direktora Policije, utvrdi posebne uslove, između ostalog, i uslove u pogledu stručne spreme, nije neograničeno, već mora biti u skladu sa Ustavom i relevantnim odredbama zakona.

Budući da je donosilac akta stavio u privilegovan položaj lica koja imaju stručnu spremu stečenu u skladu sa ranije važećim propisima u oblasti obrazovanja u odnosu na lica koja su završila studije u skladu sa pozitivnim propisima, a koja po nivou i sadržaju obrazovanja u potpunosti odgovaraju traženim kvalifikacijama, došlo je do povrede ustavnog načela ravnopravnosti i jednakosti, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Osim toga, Ustavni sud je ocijenio da je u konkretnom slučaju došlo i do povrede ustavnog jemstva da je svakom pod jednakim uslovima dostupno radno mjesto.

Osporeno propisivanje, naime, omogućava da poslove i zadatke pojedinih radnih mjesta obavljaju samo lica koja imaju određenu stručnu spremu stečenu prema ranije važećim propisima iz oblasti visokog obrazovanja, odnosno da se istovremeno onemogućava obavljanje tih poslova i zadataka licima koja nemaju stručnu spremu stečenu prema ranije važećim propisima iz oblasti obrazovanja, navodi se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici, Ustavni sud Srpske je oglasio neustavnim Pravilnik o izboru najuspješnijeg sportiste opštine Ugljevik, kao i odluku za podršku pčelarstvu na području ove opštine.

"Suština razloga za donošenje ovih odluka ogleda se u činjenici što je načelnik Ugljevika donošenjem osporenih opštih akata prisvojio nepostojeću nadležnost, odnosno što je izašao iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja. Time je povrijedio ustavno načelo zakonitosti, što osporene akte sa formalnopravnog aspekta u cjelini čini neustavnim", navedeno je u saopštenju.

