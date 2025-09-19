Odluka suda: Stopirano poskupljenje vode i uvođenje blok-tarifa u Doboju

Osnovni sud u Doboju privremeno je zabranio gradskom "Vodovodu" da poveća cijenu vode i uvede sistem blok-tarife.

Ovo sudsko rješenje ostaje na snazi do pravosnažnosti odluke o tužbenom zahtjevu, a najduže do isteka roka od 30 dana po nastupanju uslova za prinudno izvršenje ili do donošenja naredne odluke o mjeri obezbjeđenja, odnosno drugačije odluke suda.

Predstavnik dobojske Kancelarije za zaštitu potrošača "Toper" Snežana Šešlija rekla je Srni da je sudska odluka očekivana i da se nada da će nadležni ispoštovati sudski rok od 30 dana i povući svoju odluku.

Skupština grada Doboj je na sjednici 26. avgusta po zahtjevu gradskog "Vodovoda" odobrila uvođenje blok-tarifa koje je obrazloženo nedostatkom vode u vodovodnom sistemu, te povećanju cijena za 19 odsto.

Ova odluka je dobila podršku tri od ukupno četiri člana Gradskog savjeta za zaštitu potrošača.

