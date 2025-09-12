logo
Teška nesreća u Doboju: Jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

Teška nesreća u Doboju: Jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

Autor Dušan Volaš
0

Jedna osoba poginula je danas u sudaru dva automobila u dobojskom naselju Tekućica, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na licu mjesta poginuo je vozač "renoa" sa područja Doboja čiji su inicijali Z.M, dok su vozač i suvozač u "audiju", A.M. i D.M, oba iz Gračanice, povrijeđeni i zbrinuti u dobojskoj Bolnici "Sveti apostol Luka".

Saobraćajna nesreća dogodila se u 9.55 časova na regionalnom putu Doboj–Petrovo.

Uviđajem, koji su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, rukovodio je dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva.

