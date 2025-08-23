Tragedija kod Doboja: Pijani vozač usmrtio pješaka

Na regionalnom putu R1-3104 u mjestu Podnovlje, kod Doboja, sinoć oko 21 sat dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo pješak, saopšteno je iz policije.
U udesu su učestvovali vozač B.Đ. (45) iz Doboja, koji je upravljao automobilom "Mercedes", i pješak, Ž.M. (60), takođe iz Doboja, koji je na licu mjesta podlegao povredama.
"Alkotestiranjem vozača B.Đ. utvrđeno je da je imao 1,72 promila alkohola u krvi", navedeno je iz PU Doboj.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
