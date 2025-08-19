Tragedija kod Ugljevika: Poginuli vozač i suvozač u sudaru sa kamionom

Dvije osobe poginule su danas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 14.45 časova na lokalnom putu u mjestu Zabrđe kod Ugljevika, saopštila je Policijska uprava Bijeljina.

Izvor: InfoBijeljina/Printscreen

U sudaru su učestvovali putnički automobil marke "hyundai", kojim je upravljao R.G., a na suvozačevom mestu bila je I.G., oboje sa područja Ugljevika, i teretni kamion "mercedes" kojim je upravljao Ž.P. iz Pelagićeva.

Nažalost, vozač putničkog automobila, R.G., preminuo je na licu mjesta, dok je suvozač, I.G., podlegao povredama u zdravstvenoj ustanovi u Ugljeviku.

Uviđaj na mjestu nesreće izvršili su službenici Policijske stanice Ugljevik, pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

(Mondo)