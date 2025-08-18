Saobraćajna nesreća kod Mostara: Jedna osoba teško povrijeđena nakon što je automobil udario u drvo (FOTO)

Sinoć se na magistralnom putu Mostar - Stolac, u mjestu Hodbina, dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila teške povrede.

Izvor: PVP Mostar-vatrogasci

Kako je potvrđeno iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, do nesreće je došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i udario u drvo. Automobil je usljed siline udara potpuno uništen.

Vozač je sa teškim povredama prevezen u bolnicu. Stepen povreda zasad nije poznat.

Na fotografijama sa mjesta nesreće vidljiva je ogromna šteta na vozilu, što svjedoči o jačini udara.

(Mondo)