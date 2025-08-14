Žene povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Trnopolju i dalje u teškom stanju, maloljetnik stabilno

Žene inicijala A.K. i E.K. koje su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi na lokalnom putu u prijedorskom mjestu Trnopolje životno su ugrožene, a sve dalje prognoze su neizvjesne, rečeno je Srni u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a su naveli da su dvije žene na respiratoru i politraumatizovane, te da se nastavlja liječenje u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

Zdravstveno stanje maloljetnog pacijenta, koji je u ovom udesu zadobio povredu glave, za sada je stabilno i on ostaje na praćenju i liječenju u Klinici za dječiju hirurgiju.

Tri pješaka teško su povrijeđena u udesu u utorak uveče.