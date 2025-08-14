logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žene povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Trnopolju i dalje u teškom stanju, maloljetnik stabilno

Žene povrijeđene u saobraćajnoj nesreći u Trnopolju i dalje u teškom stanju, maloljetnik stabilno

Autor Dušan Volaš
0

Žene inicijala A.K. i E.K. koje su povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi na lokalnom putu u prijedorskom mjestu Trnopolje životno su ugrožene, a sve dalje prognoze su neizvjesne, rečeno je Srni u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a su naveli da su dvije žene na respiratoru i politraumatizovane, te da se nastavlja liječenje u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje.

Zdravstveno stanje maloljetnog pacijenta, koji je u ovom udesu zadobio povredu glave, za sada je stabilno i on ostaje na praćenju i liječenju u Klinici za dječiju hirurgiju.

Tri pješaka teško su povrijeđena u udesu u utorak uveče.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prijedor saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ