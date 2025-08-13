Poznato stanje povrijeđenih pješaka u nesreći kod Prijedora: Dvije žene životno ugrožene

Maloljetnik stabilno, dvije žene životno ugrožene

Maloljetnik, koji je u saobraćajnoj nezgodi na lokalnom putu u prijedorskom mjestu Trnopolje zadobio povredu glave, za sada je stabilnog zdravstvenog stanja i ostaje na praćenju i liječenju u Klinici za dječiju hirurgiju, rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske.

Iz UKC-a su naveli da je u toku dijagnostička obrada maloljetnog pacijenta.

Pacijentkinje čiji su inicijali A.K. i E.K. hospitalizovane su u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje - jedna je hirurški zbrinuta, kod druge je hirurški zahvat u toku, obje su životno ugrožene i dalje prognoze su neizvjesne, naveli su iz UKC-a.

Tri pješaka teško su povrijeđena sinoć u saobraćajnoj nezgodi na lokalnom putu u mjestu Trnopolje u Prijedoru.

