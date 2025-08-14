Poginula jedna osoba: Teška nesreća na putu Bijeljina - Ugljevik

Osoba inicijala C.S. iz Bijeljine poginula je, a dvije su povrijeđene u sudaru dva automobila na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla u mjestu Suvo Polje.

Izvor: Infobijeljina

Lice C.S. upravljalo je automobilom "audi", a "golfom" lice D.T. sa područja opštine Ugljevik, koje je teško povrijeđeno, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

U "golfu" je na mjestu suvozača bilo maloljetno lice sa područja opštine Lopare o čijem stepenu povreda se dežurni ljekar nije izjasnio.

Nesreća se dogodila sinoć oko 23.40 časova.

Policijskim uviđajem rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.