logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poginula jedna osoba: Teška nesreća na putu Bijeljina - Ugljevik

Poginula jedna osoba: Teška nesreća na putu Bijeljina - Ugljevik

Autor Dušan Volaš
0

Osoba inicijala C.S. iz Bijeljine poginula je, a dvije su povrijeđene u sudaru dva automobila na magistralnom putu Bijeljina – Tuzla u mjestu Suvo Polje.

nesreca.JPG Izvor: Infobijeljina

Lice C.S. upravljalo je automobilom "audi", a "golfom" lice D.T. sa područja opštine Ugljevik, koje je teško povrijeđeno, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

U "golfu" je na mjestu suvozača bilo maloljetno lice sa područja opštine Lopare o čijem stepenu povreda se dežurni ljekar nije izjasnio.

Nesreća se dogodila sinoć oko 23.40 časova.

Policijskim uviđajem rukovodio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ