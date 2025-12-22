"Rusija i SAD se približile direktnom ratu, moguće katastrofalne posljedice": Oštro upozorenje ruskog diplomate

Zamjenik ruskog ministra Sergej Rjabkov upozorio je da su se NATO i Rusija 2025. opasno približili direktnom sukobu, uz rizik katastrofalnih posljedica po svijet.

Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov upozorio je da su se NATO i Rusija tokom 2025. godine opasno približili direktnom oružanom sukobu, ističući moguće "katastrofalne posledice" rata između nuklearnih sila, piše Newsweek.

Upozorenje iz Moskve

Bliski saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina optužio je Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike za agresivno djelovanje. "To su aktivno podržale neke od najratobornijih evropskih članica NATO-a, posebno Britanija i Francuska, čije su akcije bile naročito agresivne", izjavio je Rjabkov u ponedjeljak, a prenijela ruska novinska agencija Tass.

Govoreći na debati u Valdajskom diskusionom klubu, Rjabkov je poteze bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena s kraja 2024. godine, koji su težili "strateškom porazu" Rusije, nazvao izrazito provokativnim.

"Suvišno je naglašavati, posebno za ovu publiku, da bi takav sukob imao katastrofalne posljedice", rekao je, aludirajući na opasnost od direktne vojne konfrontacije.

Napetosti ne jenjavaju

Tokom 2025. godine vođeni su pregovori između Rusije, Ukrajine i administracije Donalda Trampa s ciljem okončanja rata koji je započeo ruskom invazijom 24. februara 2022. godine. Uprkos određenom napretku, napadi s obe strane su se nastavili, a SAD i druge članice NATO-a upozoravale su na mogućnost širenja i eskalacije sukoba.

U ponedjeljak su ukrajinske snage pogodile naftni terminal, cjevovod, dva parkirana borbena aviona i dva broda u nizu napada na ruskoj teritoriji. Istovremeno, visoki ruski general ubijen je u eksploziji automobila-bombe u Moskvi, a istražitelji sumnjaju na ukrajinsku umiješanost. Zemlje članice NATO-a uglavnom su stale uz Ukrajinu, što je dodatno zateglo odnose s Moskvom.

Diplomatski napori i izjave

Iako napetosti rastu, diplomatski kanali ostaju otvoreni. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je 19. decembra:

"Pregovaračko rješenje zahtijeva dvije stvari: da obe strane nešto dobiju i da obe strane nešto daju. Pokušavamo da shvatimo šta Rusija može da da, a šta očekuje da dobije; šta Ukrajina može da da i šta može da očekuje zauzvrat. Na kraju, odluka će biti na Ukrajini i na Rusiji. Neće biti na Sjedinjenim Državama."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u nedjelju na društvenoj mreži X da se pregovori nastavljaju.

"Ukrajinski pregovarački tim trenutno radi na Floridi, danas će biti još sastanaka sa američkom delegacijom i izaslanicima predsjednika Trampa. Rad na dokumentima o okončanju rata, bezbjednosnim garancijama i obnovi je u toku – svaka tačka se detaljno razmatra i postoji konstruktivno angažovanje sa američke strane. Ovo je važno", poručio je Zelenski.