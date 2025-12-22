logo
Nesreća na božićnoj paradi u Holandiji: Automobil uletio među ljude, ima povrijeđenih (Foto)

Nesreća na božićnoj paradi u Holandiji: Automobil uletio među ljude, ima povrijeđenih (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
1

Automobil je uletio u grupu ljudi tokom božićne parade u Nunspetu, Holandija, povrijeđeno je devet osoba, od kojih tri teško. Policiјa ne sumnja na krivično djelo.

nesreća na prazničnom marketu u Holandiji Izvor: Nickelas Kok / AFP / Profimedia

Automobil je tokom božićne parade uletio u gomilu ljudi u Nunspetu, u pokrajini Gelderland, u centralno-istočnoj Holandiji. U incidentu je povrijeđeno najmanje devet osoba, od kojih su tri u teškom stanju.

Kako prenose holandski mediji pozivajući se na lokalne vlasti, policija ne sumnja na krivično djelo, navodi list De Telegraf. Holandska policija je na mreži X događaj opisala kao "ozbiljnu nesreću", a na snimcima sa društvenih mreža vidi se prisustvo više ekipa Hitne pomoći na licu mjesta.

"Istraga јe u toku", izvještava Politie Gelderland. Grupa ljudi koјu јe udario automobil čekala јe da parada prođe.

Nije Ruža

Ah, da! Dobra, stara Holandija! Kraljevina u kojoj žrtvi silovanja, pokušaja ubojstava, mučenja itd. ne žele da vjeruju i govore joj da je luda i da halucinira, podmetanjem raznoraznih oružja koja su korištena u ubojstvima čiji je ona svjedok, pokušavaju da podmetnu ta ista ubojstva!

