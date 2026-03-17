Zima se ne predaje: Zabijelile se planine u banjalučkoj regiji (FOTO)

Nakon perioda stabilnijeg vremena, Bosnu i Hercegovinu je zahvatilo osjetno zahlađenje praćeno kišom i snijegom. Fotografije sa terena, poput onih sa planinskog prevoja Borja kod Teslića, potvrđuju da se zima vratila u brdsko-planinska područja.

Izvor: Teslićke novine

Prema prognozi meteorološkog servisa BHMeteo, padavine će se u nastavku dana proširiti na sve krajeve zemlje. Dok će u nizinama preovladavati kiša, u brdsko-planinskim predjelima očekuju se susnježica i snijeg. Najintenzivnije padavine prognoziraju se za dijelove Krajine i centralne Bosne.

"Na višim planinama očekuje se značajniji snježni pokrivač, visine između 10 i 30 centimetara", navode iz BHMeteo, dodajući da će najmanje padavina biti na jugozapadu Bosne i zapadu Hercegovine.

Snijeg nakratko moguć i u nižim predjelima

Iako je snijeg trenutno rezervisan za veće nadmorske visine, tokom predstojeće noći i sutrašnjeg jutra (srijeda) moglo bi doći do kratkotrajnog spuštanja snježne granice.

Snježne pahulje se nakratko mogu pojaviti i u nižim područjima centralne i sjeverozapadne Bosne. Ipak, meteorolozi umiruju građane u nižim predjelima navodeći da se u nizinama ne očekuju značajnije snježne padavine niti formiranje većeg pokrivača.

Vozačima se savjetuje poseban oprez na planinskim prevojima zbog snijega na kolovozu i smanjene vidljivosti.

