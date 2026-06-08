Norvežanin uhapšen u Banjaluci zbog krađe električnih trotineta

Banjalučka policija uhapsila je 5. juna državljanina Norveške T.K.S, koji boravi u Banjaluci, zbog sumnje da je ukrao dva električna trotineta.

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Prema informacijama iz policije, osumnjičeno lice se tereti da je 31. maja i 2. juna u Banjaluci ukrao dva električna trotineta ukupne vrijednosti oko 6.000 KM.

"Brzom operativnom akcijom policije otuđeni trotineti su pronađeni i oduzeti, te će biti vraćeni vlasnicima", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv T.K.S. biće dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka zbog počinjenih krivičnih djela.